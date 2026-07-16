"Messi es un dios de carne y hueso": Para el periodista español José Manuel García Otero, sobre la Final entre Argentina y España

A pocos días de la definición del Mundial 2026, Punto a Punto Radio dialogó con José Manuel García Otero, periodista y escritor español radicado en Sevilla, autor de libros sobre Diego Maradona y Lionel Messi y cronista de varias Copas del Mundo. La final se juega este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, entre Argentina y España, luego de que la Albiceleste eliminara a Inglaterra y la Roja hiciera lo propio con Francia.

Consultado sobre cómo vive este Mundial y la figura de Messi, García Otero no dudó: "Messi es un dios de carne y hueso", dijo, y agregó -ironizando- que el capitán argentino, a sus recién cumplidos 39 años, sigue arrastrando "hacia la gloria" a todo su equipo. El periodista reconoció que atraviesa el torneo "con el corazón repartido", en referencia a su doble vínculo con el fútbol argentino y el español.

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Ese "corazón repartido" tiene una explicación personal: García Otero conoció a Diego Maradona y, según contó, vivió de cerca tanto sus momentos de gloria como los más difíciles. "Para mí, Diego es único", afirmó, y sostuvo que el Diez fue clave para que "el pueblo argentino recobrase la autoestima que la tenía por los suelos", primero con la Mano de Dios y después con el gol a Inglaterra en México 86.

Sobre la comparación entre ambos ídolos, el periodista fue claro: aunque Messi esté cerca de igualar los números mundialistas de Maradona, considera que nunca podrá "ocupar un lugar más amplio en el corazón de Argentina" que el propio Diego.

La final soñada

Para García Otero, el cruce del domingo entre Argentina y España es, ni más ni menos, "la final soñada" que imaginaba desde chico. "Yo en mis sueños de pequeñito soñaba con una final España-Argentina", reconoció, y destacó que, a diferencia de otras épocas donde Argentina dominaba ese podio, en los últimos veinte años España "también comparte mesa" entre los grandes del fútbol mundial.

El periodista describió el partido como un cruce entre dos selecciones que "aman la pelota", aunque con estilos distintos, y anticipó un partido de alta exigencia física y emocional: "va a ser un duelo de gladiadores". Pidió, eso sí, que el encuentro se dispute con "nobleza y competitividad", diferenciándolo de la producción física que Argentina mostró en la semifinal ante Inglaterra.

Scaloni y De la Fuente, la conexión Sevilla

Más allá del duelo entre los jugadores, García Otero remarcó un dato curioso que une a ambos entrenadores con su propio club: tanto Lionel Scaloni como Luis de la Fuente pasaron por el Sevilla FC. Scaloni se desempeñó como ayudante técnico de Marcelo Bielsa en el club andaluz, mientras que De la Fuente dirigió divisiones inferiores de la institución años atrás. "Están bendecidos los dos", bromeó el periodista, autodefinido como hincha del Sevilla.

Consultado sobre el futuro de Messi tras este Mundial, García Otero descartó que dispute otra Copa del Mundo, aunque remarcó que el capitán argentino "está como una rosa" y tiene energía para varias temporadas más en Estados Unidos. Sobre su costado humano, contó una anécdota que le relató el fotógrafo oficial del FC Barcelona: Messi "entra y es silencioso, apenas habla, pero cuando habla, todo el mundo se calla, todo el mundo escucha".