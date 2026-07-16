Festejos por Argentina: retiraron 12 toneladas de residuos solo en la zona del Patio Olmos

Los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial dejaron, además de miles de personas en las calles, un importante operativo de limpieza en la ciudad de Córdoba. Solo en la zona del Patio Olmos se retiraron 12 toneladas de residuos, según informó el director de Higiene Urbana municipal, Aníbal Bove Ortiz.

El funcionario explicó en diálogo con Punto a Punto Radio que el despliegue comenzó durante la madrugada y demandó un importante esfuerzo del personal de limpieza. "Se retiraron unos 12.000 kilos, unas 12 toneladas de residuos en total, entre todo lo que fue el procedimiento de limpieza, y estoy hablando solamente de Olmos", precisó.

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Además, detalló que el material secuestrado en los controles de ingreso también representó un volumen considerable. "Se dispusieron unas diez campanas amarillas para recuperar el material reciclable y se llevaron completamente llenas, e incluso algunas desbordadas, por la cantidad de botellas decomisadas por la Policía", señaló.

Bove Ortiz sostuvo que el operativo no solo implicó un esfuerzo logístico, sino también un costo adicional para la Municipalidad como consecuencia de los hechos registrados durante la noche. "En algún momento el festejo deja de ser un festejo y pasa a ser una guerra campal. Eso no solamente genera un costo adicional para mantener el orden, sino también para la limpieza de la ciudad", afirmó.

El funcionario lamentó además que muchas personas hayan concurrido con elementos que luego terminaron rotos o abandonados en la vía pública. "Vamos con una bandera, a cantar y abrazarnos para que todo sea alegría, no con botellas u otros elementos que después terminan generando este tipo de situaciones", expresó.

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De cara a la final del Mundial, el funcionario pidió mayor compromiso ciudadano para reducir el impacto ambiental y económico que generan este tipo de celebraciones. "Todos los actos que realizamos repercuten de manera positiva o negativa. Ese costo adicional que hoy debe afrontar la Municipalidad podría destinarse a obras o a otras intervenciones que beneficien a todos los vecinos", concluyó.