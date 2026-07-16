La FDA aprobó la primera pastilla que promete mejorar significativamente el tratamiento del colesterol alto

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) de Estados Unidos acaba de aprobar el uso de enlicitide. Este producto es el primer medicamento formulado en forma oral (un comprimido) que es capaz de inhibir la acción de la proteína PCSK9.

Y ¿qué es esta molécula? Nada menos que el “blanco” terapéutico que -desde hace casi una década- revolucionó el tratamiento del colesterol elevado. Y que, hasta ahora, solo estaba disponible para los pacientes en forma de inyecciones.

El medicamento, desarrollado por el laboratorio Merck, se comercializará bajo el nombre Lipfendra y aún no llegó a la Argentina. Para algunos especialistas, esta autorización representa un avance farmacológico clave en materia de prevención cardiovascular.

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Qué recomiendan comer para reducir el colesterol malo

En Argentina, los datos muestran que una proporción significativa de la población adulta (algo menos del 40%) mantiene niveles elevados de colesterol, condición que muchas veces transcurre sin síntomas.

"Si bien intervienen múltiples factores de riesgo, el colesterol LDL sigue siendo un protagonista central que facilita el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica", explicó Augusto Lavalle Cobo, cardiólogo y presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, además de jefe del Servicio de Cardiología del Sanatorio Otamendi.

Para quién es este medicamento anticolesterol

La nueva píldora está indicada para ser recetada a adultos que padecen hipercolesterolemia, especialmente aquellos que no consiguen reducir suficientemente el colesterol LDL ("malo") con estatinas o presentan hipercolesterolemia familiar, una enfermedad genética que multiplica el riesgo de infarto precoz.

En los estudios clínicos de Fase III, administrada una vez por día y generalmente junto con estatinas, logró reducciones del colesterol LDL cercanas al 60%, un efecto comparable al de los anticuerpos monoclonales inyectables.

Y ahí les saca la principal ventaja del enlicitide: la comodidad. Al tomarse como un comprimido diario, muchos especialistas esperan lograr una mejor adherencia al tratamiento, uno de los grandes problemas que enfrentan los pacientes con colesterol elevado. Mientras que las estatinas disminuyen la producción de colesterol en el hígado, el enlicitide actúa mediante otro mecanismo: bloquea la proteína PCSK9, permitiendo que el organismo elimine una mayor cantidad de colesterol LDL de la sangre. Esto abre la posibilidad de combinar ambas estrategias para lograr reducciones mucho más profundas.

No obstante, el nuevo medicamento no reemplaza a las estatinas ni, claro, constituye una cura definitiva. La aprobación se basó en su capacidad para disminuir el colesterol, un marcador ampliamente aceptado de riesgo cardiovascular, pero todavía continúa un gran ensayo internacional destinado a confirmar que esa reducción también se traduce en menos infartos, accidentes cerebrovasculares y muertes cardiovasculares. Sus resultados se esperan para 2029.

Es un medicamento con pocos efectos secundarios

En cuanto a la seguridad, los ensayos mostraron un perfil favorable. Los efectos adversos más frecuentes fueron leves, como molestias gastrointestinales, diarrea o dolor abdominal, con una incidencia similar a la observada con placebo. De todos modos, como ocurre con cualquier medicamento nuevo, la FDA continuará monitoreando su seguridad en la práctica clínica mediante farmacovigilancia.

Respecto del costo, Merck todavía no anunció un precio oficial. En Estados Unidos trascendió un valor de lista rondaría los US$ 315 mensuales (unos US$ 10,50 por comprimido), aunque el costo efectivo final dependerá de la cobertura médica y de eventuales descuentos. Claramente no será un medicamento económico, aunque considerando la posible competencia que le darán otros inhibidores orales de PCSK9 en los próximos años el costo bajará.

EG/fl