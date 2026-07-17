A la espera de la AFA, el Gobierno planifica el recibimiento de la Selección

A pocos días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el Gobierno nacional comenzó a delinear el operativo que acompañará el regreso de la Selección al país. Aunque el foco sigue puesto en el partido del domingo, en la Casa Rosada ya planifican un dispositivo especial ante la expectativa de una movilización masiva de hinchas, sin importar cuál sea el resultado.

En el Ejecutivo consideran que miles de personas saldrán a las calles para recibir al plantel de Lionel Scaloni y despedir a Lionel Messi en el que será su último Mundial. Por ese motivo, la organización del operativo pasó a ocupar un lugar central dentro de la agenda oficial.

La coordinación está a cargo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. También participa del armado el asesor presidencial Santiago Caputo. Según indicaron fuentes oficiales, el objetivo es garantizar las condiciones de seguridad durante el recibimiento de la delegación argentina.

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Mientras tanto, el Gobierno permanece a la espera de una definición de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sobre cómo será el regreso del equipo y qué actividades planea realizar una vez que aterrice en el país. Desde la Casa Rosada aseguran que pusieron todos los recursos a disposición para colaborar con la logística, aunque remarcan que la intención es no intervenir en las decisiones que adopten los jugadores o la dirigencia.

“La idea es acompañar y facilitar todo lo necesario, pero evitando cualquier tipo de protagonismo político”, señalaron desde el oficialismo. En esa línea, insistieron en que el Gobierno busca que el homenaje a la Selección sea una celebración exclusivamente de la sociedad.

En paralelo, ya comenzaron las conversaciones entre el Ministerio de Seguridad nacional y el Gobierno porteño para coordinar el operativo en la Ciudad de Buenos Aires, donde el Obelisco volvería a convertirse en el principal punto de concentración de los hinchas, como ocurrió tras la clasificación a la final.

Las autoridades nacionales mantienen contacto con integrantes de la delegación argentina en Estados Unidos para ofrecer asistencia logística cuando finalice el torneo.

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El regreso de la Selección Argentina ¿Dónde aterrizará el vuelo?

Uno de los aspectos que todavía no está definido es el aeropuerto donde aterrizará el seleccionado. En el Gobierno analizan las alternativas, Ezeiza o Aeroparque, posibilidad que también requiere la participación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para definir el plan de vuelo y las condiciones operativas.

El presidente Javier Milei confirmó que no viajará a Estados Unidos para presenciar la final y que seguirá el encuentro desde la Quinta de Olivos junto a su hermana Karina Milei. Además, reveló que ya existe un operativo preparado para que, si el plantel lo desea, pueda utilizar la Casa Rosada sin presencia de funcionarios.

“Casa Militar ya tiene armado el dispositivo para que ellos puedan estar solos en la Casa de Gobierno, si así lo quieren”, sostuvo el mandatario durante una entrevista radial, al remarcar que la decisión final dependerá exclusivamente de la Selección.

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Del otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí confirmó su presencia en la final que se disputará este domingo entre la Argentina y España.

Mientras el Gobierno define los detalles del operativo, en la AFA mantienen el hermetismo habitual durante las competencias. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores priorizan la preparación del partido decisivo y recién después del encuentro definirán cómo será el regreso al país y de qué manera compartirán el posible festejo —o el agradecimiento— con los hinchas argentinos.

CS/LT