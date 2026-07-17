El Gobierno asignó más fondos a educación y a salud pública: cuánto dinero recibirán

El Gobierno modificó el presupuesto nacional, asignando más recursos a educación, seguridad social, salud pública e inteligencia y seguridad a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 594/2026 que se publicó este jueves en el Boletín Oficial. El detalle a tener en cuenta es que el oficialismo parece estar tendiendo un puente hacia las universidades al haberles asignado más de 1,33 billones de pesos.

La normativa remarcó que el objetivo es "dotar a las áreas competentes de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.

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Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el Gobierno explicó que la modificación “contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.

Y luego advierte que, “de no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional”.

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Áreas que aumentan su presupuesto

- Educación: recibe un incremento de fondos para sueldos docentes y no docentes de Universidades Nacionales y el Programa de Becas Manuel Belgrano. El área tendrá un aumento de $1.335.312.502.795 en su partida presupuestaria.

- Seguridad social: recibe financiamiento para el programa de Monotributo Social. Se estableció una suma de $409.342 millones destinada, de manera específica, a transferencias para las cajas previsionales provinciales. Además, se otorgó un refuerzo de $624.308 millones al programa de Políticas Alimentarias.

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- Salud pública: se asignaron más fondos a los hospitales nacionales. Según la Agencia Noticias Argentinas, el Hospital Garrahan recibirá $103.966 millones y el Hospital Cuenca Alta Nestor Kirchner contará con $17.521 millones, por citar dos ejemplos.

Hospital Garrahan

- Inteligencia y seguridad: la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado) recibirá $49.261 millones; esto incluye partidas para personal, bienes de consumo y equipos de computación. Policía Federal y Gendarmería Nacional recibieron adecuaciones en sus créditos para funcionamiento y gastos de personal.

Gendarmería Nacional

Con respecto a la deuda pública, se hizo una readecuación del presupuesto para poder cumplir con los servicios financieros del actual ejercicio.