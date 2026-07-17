Qué dice la carta que los kelpers le enviaron a la FIFA por la bandera de Malvinas que exhibió la Selección

La Asamblea Legislativa de la ocupación en las Islas Malvinas presentó una carta formal ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA para solicitar que el organismo analice la exhibición de una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” durante los festejos de la Selección argentina tras la victoria frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

El escrito, fechado el 16 de julio y firmado por el presidente del cuerpo legislativo isleño, Jack Ford, sostiene que la imagen difundida tras el encuentro constituye una manifestación de carácter político vinculada con la disputa por la soberanía del archipiélago. Además, hace referencia a videos en los que futbolistas del plantel encabezado por Lionel Scaloni entonaron cánticos relacionados con el reclamo argentino sobre las islas.

En la presentación, las autoridades kelpers expresaron que este tipo de episodios “no sorprenden”, aunque afirmaron lamentar que se produzcan en una competencia organizada por la FIFA. También recordaron que, según su interpretación, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya había recibido una sanción del organismo en 2014 por un hecho de características similares.

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Que sanción podría enfrentar la Selección Argentina tras exhibir la bandera de las Islas Malvinas

Como parte de su planteo, el gobierno de ocupación isleño argumentó que la utilización de símbolos o mensajes vinculados con la disputa territorial contradice las normas disciplinarias de la FIFA, que prohíben la exhibición de contenidos políticos, religiosos o personales durante los partidos y demás eventos oficiales.

La carta también menciona la guerra de 1982 y sostiene que ese antecedente debería ser considerado por la FIFA al momento de evaluar el caso. Asimismo, recuerda el referéndum realizado en 2013, en el que, según las autoridades de las islas, el 99,8% de los votantes respaldó la continuidad del territorio como dependencia británica de ultramar.

“El fútbol es, ante todo, un deporte, y la política del Gobierno de las Islas Falkland es que no se introduzca la política en el deporte”, afirma el documento, que además cita declaraciones del ministro británico Peter Kyle en favor de mantener separadas las cuestiones políticas de las competencias deportivas.

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La carta completa que los kelpers enviaron a la FIFA

Gobierno de las Islas Falkland, Oficina de la Asamblea Legislativa, Sulivan House, Ross Road, Stanley, Islas Falkland. Teléfono: +500 27451. Correo electrónico: [email protected]

Comisión Disciplinaria de la FIFA FIFA-Strasse 20 8044 Zúrich Suiza

Estimados señores y señoras:

Asunto: Manifestación de mensajes políticos por parte de la selección nacional de Argentina tras el partido entre Inglaterra y Argentina, celebrado el 15 de julio de 2026

Les escribo en nombre de la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland, el órgano elegido democráticamente que representa al pueblo de las Islas Falkland, en relación con un asunto ocurrido tras el partido entre Inglaterra y Argentina del 15 de julio de 2026.

Tras la victoria de Argentina, varios miembros de la selección argentina mostraron un cartel en el que se leía “Las Malvinas son argentinas”, en lo que constituyó una clara declaración política relacionada con la soberanía de las Islas Falkland. También se filtraron videos tras el partido entre Argentina y Egipto en los que la selección argentina entonaba cánticos sobre las Islas Falkland en sus vestuarios. Nos decepciona, aunque lamentablemente no nos sorprende, este tipo de comportamiento, ya que no es el primer incidente de este tipo: la Asociación Argentina de Fútbol fue sancionada con 20,000 libras por la FIFA en 2014 por una conducta similar.

Planteamos este asunto a la atención de la FIFA por los siguientes motivos:

1. Coherencia con las propias normas de la FIFA. Los Estatutos y el Código Disciplinario de la FIFA prohíben el uso de los partidos y las instalaciones de fútbol para transmitir mensajes políticos, religiosos o personales [Código de Conducta en los Estadios de la FIFA, sección 2.14, y Código Disciplinario de la FIFA, artículos 15.1 y 17.2.e].

2. Las personas afectadas por este acto tienen una posición democrática consolidada. Las Islas Falkland son un territorio británico de ultramar diverso, autónomo y autofinanciado; y, como tal, participan a nivel internacional en actividades deportivas, científicas y humanitarias. En el referéndum de 2013 sobre nuestro estatus político, el 99,8% de los habitantes de las Islas Falkland votó a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, con una participación de aproximadamente el 92 %, en una votación supervisada de forma independiente por observadores internacionales. Las Islas Falkland fueron invadidas por Argentina en 1982, lo que dio lugar a una ocupación hostil de 74 días. Los acontecimientos de esta guerra dejaron a los habitantes de las Islas Falkland traumatizados, por lo que actos políticos como los que tuvieron lugar tras el partido resultan especialmente insensibles para la población de las Falkland. La FIFA debería tener en cuenta este contexto a la hora de tomar su decisión.

El fútbol es, ante todo, un deporte, y la política del Gobierno de las Islas Falkland es que no se introduzca la política en el deporte, por lo que apoyamos la declaración del ministro británico Peter Kyle en este sentido.

Atentamente,

[Firma manuscrita: Jack Ford]

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