La Selección Argentina enfrenta un problema inesperado que podría favorecer a España

Un problema inesperado complicó a la Selección Argentina de cara al partido donde enfrentará, en la final del Mundial de Fútbol, a España. Una tormenta eléctrica de gran magnitud en Atlanta retrasó el vuelo que debía llevar al plantel hacia Nueva Jersey, donde se definirá quien gana el campeonato.

Según Clarín, el grupo que encabeza Lionel Scaloni y lidera Leo Messi pensaba dejar Atlanta este jueves, pero las malas condiciones climáticas le jugaron en contra y los jugadores, junto a dirigentes y colaboradores, esperan en el hotel que el tiempo mejore para poder realizar el viaje y comenzar los entrenamientos en Nueva Jersey lo antes posible.

Lionel Scaloni

Este retraso, en medio del estrés propio de la víspera de un gran partido, podría favorecer psicológicamente a España. Además, a este inconveniente se suma otro grave problema: el humo proveniente de los incendios forestales en Canadá afectó a Nueva York, el estado vecino a New Jersey, lo que obligó a las autoridades a emitir alertas.

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La Agencia Noticias Argentinas informó que, en la ciudad de Nueva York, el cielo apareció con tonos naranjas y un fuerte olor a humo, por lo que la ciudad empezó a repartir mascarillas KN95 en estaciones de policía, bibliotecas y cuarteles de bomberos, y además recomendó reducir las actividades al aire libre.

El experto Dan Westervelt advirtió que la nube de humo podría tomar más intensidad durante los próximos días, por lo que el seguimiento de las condiciones meteorológicas será fundamental antes del encuentro que disputarán Argentina y España, el próximo domingo.

Es importante recordar que este humo es consecuencia de cientos de incendios activos en Canadá, muchos de ellos totalmente fuera de control.

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Las declaraciones de Scaloni habló del enfrentamiento con España en la final

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, afirmó, de cara al próximo desafío: “Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo. Pero esto ya es impresionante”.

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Y agregó que "la camiseta lo amerita. Dar todo hasta el final, no guardarse nada”..