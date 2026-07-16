Chiqui Tapia se hizo secar la nuca en una entrevista en vivo de Lionel Messi

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, protagonizó una actitud sumamente provocadora este jueves en la salida del estadio de Atlanta, tras la histórica victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. En momentos en que el capitán Lionel Messi dialogaba en vivo con la prensa, el mandatario de la calle Viamonte interrumpió la escena junto a su mano derecha, Luciano Nakis, para que este le secara la nuca frente a las cámaras de televisión.

Con anteojos de sol, una sonrisa irónica y la pelota del partido bajo el brazo, Tapia lanzó la frase "Me secan la nuca" de manera jocosa, recreando deliberadamente un recordado y polémico episodio del pasado para burlarse de las críticas. La puesta en escena buscó desafiar de forma provocativa el escrutinio público y las investigaciones judiciales por presunta corrupción que pesan sobre la gestión de la AFA y el rol de Nakis como su asistente clave.

El antecedente de la Copa América 2024 y la polémica explicación de Tapia

Esta particular secuencia no fue una improvisación, sino una réplica exacta de lo ocurrido durante la Copa América 2024 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (donde este domingo se disputará la gran final del mundo). En aquella ocasión, durante el triunfo argentino frente a Canadá bajo un clima de intenso calor y humedad, las cámaras captaron al presidente de Deportivo Armenio e hijo del exdirigente Noray Nakis, secándole la transpiración del cuello a Tapia con un paño frío en el palco.

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Provocación en Atlanta: el Chiqui Tapia interrumpió la nota de Messi para que Luciano Nakis le volviera a secar la nuca.

La imagen se había vuelto viral de inmediato, desatando una ola de memes y cuestionamientos sobre el trato de "patrón" hacia su subordinado. Horas más tarde, el propio Tapia se había visto obligado a aclarar la situación en sus redes sociales: "No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha", argumentó entonces, aduciendo que sufría un cuadro gripal con fiebre alta.

La controvertida imagen de Luciano Nakis secándole la nuca a Claudio "Chiqui" Tapia en el palco durante la Copa América 2024.

Luciano Nakis bajo la lupa judicial y la respuesta del Chiqui Tapia

Más allá de las explicaciones médicas de aquel momento, la figura de Luciano Nakis y su rol cercano al "Chiqui" Tapia han estado bajo una constante lupa. El dirigente de Deportivo Armenio ha sido señalado e investigado por la Justicia nacional en el marco de denuncias por presunta corrupción en la gestión de la conducción de la AFA.

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Lejos de mostrarse afectado por las investigaciones o de mantener un perfil bajo tras la histórica clasificación de la "Scaloneta" a la final del Mundial, Tapia optó por la provocación.

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