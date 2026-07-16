Piers Morgan insultó a la Selección argentina por las Malvinas y Luis Caputo salió a responderle

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 desató una fuerte polémica en las redes sociales luego de que el periodista británico Piers Morgan insultara a los jugadores argentinos y utilizara la Guerra de Malvinas para desear la derrota del equipo de Lionel Scaloni.

Todo comenzó tras el triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra en la semifinal disputada en Atlanta. Una vez finalizado el encuentro, los futbolistas argentinos celebraron la clasificación con una bandera que llevaba la inscripción "Las Malvinas son argentinas", una imagen que rápidamente se viralizó y llegó a los principales medios británicos.

La reacción de Morgan no tardó en llegar. Desde su cuenta de X, el conductor calificó a los campeones del mundo como "idiotas sin clase" y escribió: "Espero que España los aplaste en la final como nosotros los aplastamos en la Guerra de las Malvinas", en referencia al conflicto bélico de 1982 entre Argentina y el Reino Unido.

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El mensaje provocó una ola de críticas y reacciones tanto en Argentina como en el propio Reino Unido. Mientras miles de usuarios repudiaron que utilizara una guerra para referirse a un partido de fútbol, otros cuestionaron el tono del periodista y lo acusaron de banalizar un conflicto que dejó 649 soldados argentinos y 255 británicos muertos.

La bandera por Malvinas y una exaltada respuesta de Downing Street

La publicación provocó miles de respuestas y rápidamente llegó hasta funcionarios del Gobierno argentino. Uno de los que respondió fue Luis Caputo, quien cruzó al periodista británico con un breve mensaje en redes sociales, profundizando un intercambio que amplificó la repercusión internacional del episodio. “Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a celebrar igualmente, y vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido”, escribió el ministro de economía en sus redes.

Las declaraciones de Morgan también fueron cuestionadas por usuarios argentinos y británicos, que consideraron inapropiado utilizar una guerra en la que murieron cientos de personas como parte de una provocación futbolística.

Quién es Piers Morgan

Con 61 años, Piers Morgan es uno de los periodistas y presentadores de televisión más conocidos del Reino Unido. Su carrera comenzó en la prensa escrita, donde llegó a dirigir los diarios News of the World y Daily Mirror, antes de convertirse en una figura habitual de la televisión británica y estadounidense.

En los últimos años ganó notoriedad internacional por su estilo confrontativo, sus opiniones políticas y deportivas y su fuerte actividad en redes sociales, donde acumula millones de seguidores.

También es conocido por su estrecha relación con Cristiano Ronaldo, a quien entrevistó en varias oportunidades. La conversación que mantuvieron en 2022, cuando el delantero portugués cuestionó públicamente al Manchester United, tuvo repercusión mundial y terminó precipitando la salida del futbolista del club inglés.

"Arrogancia argentina": la reacción de la prensa británica ante el triunfo de la Selección de Argentina en las semifinales

Su preferencia por Ronaldo y sus críticas recurrentes hacia Lionel Messi lo convirtieron en una figura especialmente impopular entre los simpatizantes argentinos.

Durante la semifinal entre Argentina e Inglaterra, incluso antes de la remontada albiceleste, Morgan se burló del capitán argentino con un mensaje publicado en pleno desarrollo del encuentro.

"¿Está jugando Messi?", escribió cuando el seleccionado inglés dominaba el partido. Sin embargo, tras la reacción del equipo de Lionel Scaloni, el periodista pasó de la ironía a la frustración y terminó descargando su enojo luego del pitazo final.

La bandera sobre Malvinas que desató la reacción del periodista

El episodio que motivó el mensaje de Morgan ocurrió una vez finalizado el partido. Durante los festejos sobre el campo de juego, varios futbolistas argentinos exhibieron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios internacionales.

La referencia al histórico reclamo argentino sobre el archipiélago fue interpretada por distintos sectores británicos como una provocación política, especialmente por producirse inmediatamente después de la eliminación de Inglaterra del Mundial.

Morgan fue una de las voces más duras. Además de descalificar a los jugadores, utilizó la Guerra de Malvinas de 1982 como comparación deportiva, una frase que provocó nuevas críticas tanto en Argentina como entre usuarios británicos que consideraron inapropiado mezclar un conflicto bélico con un partido de fútbol.

El periodista no es ajeno a las discusiones sobre el archipiélago. Meses atrás ya había protagonizado cruces públicos con dirigentes argentinos y con el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de manifestarse en defensa de la posición británica respecto de la soberanía de las islas.

Una rivalidad que volvió a trascender el fútbol

La semifinal del Mundial 2026 estuvo rodeada por una fuerte carga simbólica desde la previa. Antes del encuentro, la vicepresidenta Victoria Villarruel había afirmado en redes sociales que el choque con Inglaterra "no era un partido más" y vinculó el enfrentamiento deportivo con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, además de recordar a Diego Maradona y la histórica victoria de México 1986. Sus declaraciones generaron repercusiones tanto en Argentina como en medios británicos e internacionales.

Las autoridades estadounidenses habían catalogado el encuentro como uno de los de mayor riesgo del torneo y desplegaron un importante operativo de seguridad para evitar incidentes entre ambas parcialidades. Incluso se había dispuesto restringir el ingreso de banderas o elementos con mensajes políticos vinculados al conflicto por las islas.

Sin embargo, el triunfo argentino y la posterior exhibición de la bandera durante los festejos reactivaron una rivalidad que excede ampliamente el ámbito deportivo.

Mientras la Selección argentina se prepara para disputar la final del Mundial frente a España, las declaraciones de Piers Morgan volvieron a convertir al periodista en uno de los protagonistas extrafutbolísticos de una historia en la que fútbol, memoria y política continúan entrelazándose más de cuatro décadas después de la Guerra de Malvinas.

RG/MSS