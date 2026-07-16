El gobierno de Gran Bretaña solicitó formalmente a la FIFA que inicie una investigación contra los jugadores de la Selección Argentina de fútbol, luego de que estos desplegaran sobre el campo de juego una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas". El episodio ocurrió en el estadio de Atlanta, Estados Unidos, inmediatamente después de que el conjunto nacional derrotara por 2 a 1 a Inglaterra en un crucial encuentro de la Copa del Mundo, desatando una inmediata reacción diplomática por la introducción de reclamos políticos en el ámbito deportivo.

La ofensiva británica fue encabezada por el secretario de Comercio del Reino Unido, Peter Kyle, quien calificó la actitud del plantel argentino como "totalmente inapropiada". A través de esta presentación pública, que cuenta con el respaldo absoluto de la residencia oficial del primer ministro en Downing Street, la administración de Londres busca que la entidad máxima del fútbol aplique sanciones disciplinarias bajo el argumento normativo de mantener la neutralidad política en los estadios.

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