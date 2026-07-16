Cristina Kirchner salió al balcón tras el triunfo ante Inglaterra y proyectó las Malvinas

Cristina Fernández de Kirchner volvió a salir al balcón de su departamento de San José 1111 para festejar el triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo. La escena estuvo acompañada por una proyección sobre el balcón con la silueta de las Islas Malvinas y la frase "Son Argentinas".

La expresidenta se asomó a saludar a los militantes que se acercaron al lugar, en la esquina del edificio ubicado en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria desde junio del año pasado, con restricción judicial para recibir visitas.

La proyección fue interpretada como una respuesta a la decisión de la FIFA, respaldada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de prohibir el ingreso al estadio de banderas que hicieran referencia al reclamo de soberanía.

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Sin embargo, la restricción quedó desafiada minutos después del partido. En pleno festejo sobre el campo de juego, el volante Giovani Lo Celso desplegó una bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas", imagen que rápidamente se viralizó.

En la previa del encuentro, Monteoliva había justificado la prohibición al señalar: "No pueden ingresar banderas con contenido político. Bandera argentina sí, por supuesto, o inglesa, pero nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tipo de situación". La funcionaria fue la encargada de coordinar el operativo de seguridad junto con las autoridades de la FIFA.

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La celebración de Charly García en el balcón

En paralelo, otro de los balcones que se convirtió en escenario de los festejos fue el de Charly García. El músico observó desde su departamento la celebración de los hinchas que se reunieron en la tradicional esquina de Santa Fe y Coronel Díaz, rebautizada como Esquina Charly García, donde cientos de personas también celebraron el triunfo argentino rumbo a la final.

RM/LT