Leonardo Alberto sobre la inteligencia artificial: "Los inversores esperaban ganancias que todavía no llegaron"

La volatilidad de los mercados financieros internacionales volvió a poner el foco sobre las empresas tecnológicas y las expectativas generadas por la inteligencia artificial (IA). Para Leonardo Alberto, la reciente corrección del Nasdaq no refleja una pérdida de confianza de los inversores, sino un ajuste frente a resultados corporativos que avanzan a un ritmo menor al esperado.

"Más que por dudas de los inversores es porque están observando que las proyecciones de resultados que esperaban no se están dando tan rápido". En ese sentido, explicó que este comportamiento "es algo normal que sucede cada vez que tenemos o estamos en presencia de una mejora de los factores de producción", ya que los mercados suelen anticiparse a la economía real.

La inteligencia artificial enfrenta el desafío de demostrar su rentabilidad

Leonardo Alberto sostuvo que la inteligencia artificial representa una innovación disruptiva, aunque su capacidad para generar ganancias extraordinarias todavía está en discusión. "Todas las empresas están compitiendo con las mismas herramientas, porque lo bueno que tiene la IA es que prácticamente es abierta o accesible tanto para las grandes empresas como para las pequeñas". Según explicó, esa mayor competencia limita la posibilidad de que las grandes compañías mantengan rentabilidades excepcionales como en etapas anteriores.

Además, remarcó que los inversores fueron demasiado optimistas respecto de la velocidad con la que la IA podía traducirse en beneficios económicos. "Los balances quizás no están exhibiendo todas las ganancias que podían presentar, pero también entiendo que el inversor sabía que estaba tomando un riesgo alto".

Respecto de gigantes tecnológicos como Nvidia, Google o Amazon, señaló que la aparición de nuevos competidores internacionales también redujo las expectativas del mercado. "Cuando empezamos a observar que surgen nuevas empresas o hay competidores fuertes también alrededor del mundo, esas ganancias se reducen y también las expectativas de los inversores".

Petróleo, consumo y el contraste entre Argentina y Estados Unidos

El especialista también analizó la recuperación del petróleo Brent y advirtió que las compañías energéticas siguen dependiendo del contexto geopolítico. "Perfectamente se solucionan los inconvenientes que tenemos actualmente, nuevamente volveremos a la zona de 60 dólares".

En paralelo, destacó que el consumo en Estados Unidos continúa mostrando fortaleza gracias al patrimonio acumulado por las familias, cuya riqueza está estrechamente vinculada al mercado bursátil. Esa situación, explicó, les permite sostener mayores niveles de gasto.

Finalmente, comparó el acceso al crédito hipotecario entre ambos países y aseguró que Argentina continúa muy rezagada. "Nuestro nivel de créditos hipotecarios es irrisorio al lado de cualquier país desarrollado". Incluso reveló que, según agentes inmobiliarios, algunos préstamos hipotecarios locales demoran entre tres y seis meses en aprobarse, frente a apenas quince días en Estados Unidos.