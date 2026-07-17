Alejandro Braña advirtió por la crisis inmobiliaria: "A la gente le cuesta alquilar y pagar las expensas"

Aunque la desaceleración de la inflación genera expectativas positivas para la economía, el mercado inmobiliario argentino continúa enfrentando dificultades estructurales. Para Alejandro Braña, el principal obstáculo sigue siendo la escasa oferta de crédito hipotecario, una situación que, según afirmó, mantiene a la Argentina muy por detrás de otros países de la región.

El especialista sostuvo que el problema central no está en la actividad inmobiliaria, sino en las dificultades que enfrentan las familias para acceder a una vivienda propia. "Somos la mínima expresión del continente, realmente. Es muy triste, pero es así. Y, lamentablemente, pasan las décadas y no cambia".

El crédito hipotecario sigue siendo el principal desafío del mercado inmobiliario

Alejandro Braña remarcó que el acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales problemas económicos y sociales del país. "Acá el problema, más que la actividad y la profesión, es el acceso de la gente a las propiedades, a la compra", afirmó.

Además, describió las dificultades que atraviesan actualmente quienes alquilan. "Hoy la realidad que nos estamos encontrando es que a la gente le cuesta alquilar, le cuesta pagar las expensas. Entonces, es como que cada vez, no solamente que no mejoramos, cada vez estamos peor".

Críticas al proyecto de desregulación inmobiliaria

Consultado sobre la iniciativa del Gobierno para desregular el mercado inmobiliario, Braña aseguró que el proyecto todavía carece de definiciones claras y recordó que su tratamiento legislativo volvió a postergarse. "No lo puede ni explicar el propio Federico Sturzenegger, que es el ministro que propone esta ley".

Según explicó, la propuesta comenzó a discutirse en 2024, pero nunca logró el consenso necesario dentro del propio Poder Ejecutivo, motivo por el cual continúa demorándose su ingreso al Congreso.

Para el especialista, una de las principales contradicciones del proyecto aparece cuando el Gobierno reconoce la lentitud de la Justicia para agilizar desalojos, pero al mismo tiempo propone que los conflictos derivados de una eventual desregulación sean resueltos por ese mismo sistema judicial. "Reconocen ahí que la justicia es una carreta... un juicio demora de tres a cinco años, una locura".

"Hay un gran sponsor detrás de esto"

En el tramo final de la entrevista, Braña fue crítico sobre los intereses que, a su entender, impulsan la iniciativa oficial. "Acá hay un gran sponsor detrás de esto o varios sponsors que están impulsando esta desregulación inmobiliaria".

Asimismo, rechazó que la reforma contribuya a reducir costos o facilitar el acceso a la vivienda. "Esto no es un tema ni para bajar costos porque no va a pasar, ni para ayudar a la gente porque al contrario la van a complicar más".

Para Braña, antes de avanzar con cambios regulatorios, el debate debería centrarse en fortalecer el crédito hipotecario y generar condiciones que permitan a más argentinos acceder a una vivienda propia.