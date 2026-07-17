Empleo tecnológico: por qué el sector IT sigue siendo uno de los más demandados por las empresas

El sector de Information Technology (IT) se consolida como uno de los motores del mercado laboral. Según explicó Martín Sandoval, su importancia radica en que sostiene el funcionamiento tecnológico de las organizaciones y acompaña la toma de decisiones en todos los niveles.

El especialista destacó que el sector mantiene buenas perspectivas de crecimiento y empleo, en un contexto donde las empresas necesitan incorporar talento especializado para avanzar en sus procesos de transformación digital. "El sector IT... es el sector de tecnología de las empresas, y es un sector vital, ya que tracciona toda la información, los procesos, y para que el ejecutivo... pueda llevar a cabo sus tareas".

El sector IT mantiene altas expectativas de contratación

Martín Sandoval aseguró que las oportunidades laborales continúan siendo positivas para los profesionales tecnológicos. "Las expectativas de contratación, a diferencia de otros sectores, son promisorias en este último trimestre del año".

Incluso precisó que "el 39% de las empresas planea contratar personal en este sector, en la IT, la Information Technology".

Qué formación necesitan los profesionales IT

Consultado sobre los requisitos para ingresar al sector, Sandoval sostuvo que las carreras universitarias continúan siendo una base importante para acceder a puestos de mayor responsabilidad, aunque remarcó que existen alternativas para quienes buscan dar sus primeros pasos.

"Lo ideal obviamente es tener un título universitario en Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Sistemas, Ingeniería en Electrónica, pero también hay títulos intermedios".

Asimismo, señaló que los bootcamps, cursos y certificaciones se convirtieron en herramientas muy valoradas por las empresas, especialmente ante la escasez de talento tecnológico. "Muchas empresas, al no tener mano de obra disponible, apelan a gestionar estos cursos, ofrecer estos cursos con salida laboral", explicó.

También recomendó aprovechar plataformas profesionales como LinkedIn para acceder a oportunidades de capacitación y empleo. "El aprendizaje es continuo, sobre todo en tecnología. Hay un desafío permanente entre el avance y el alcance de estas habilidades digitales".

La ciberseguridad se vuelve clave para las empresas

Durante la entrevista, Sandoval advirtió que el crecimiento de los delitos informáticos convirtió a la ciberseguridad en una inversión indispensable para empresas de todos los tamaños. "La ciberseguridad... es vital... tener un área o por lo menos tener tercerizado el área, tener un programa de ciberseguridad potente, actualizado".

Para ejemplificar los riesgos, relató una experiencia personal con un intento de estafa digital mediante un sitio falso que imitaba a la perfección la plataforma de un banco. "Por suerte, pude percatarme rápidamente de esto que era una estafa virtual y pude cambiar mi usuario y contraseña del banco", contó.

Finalmente, subrayó que la inteligencia artificial representa una herramienta de enorme potencial, pero remarcó que el valor diferencial seguirá estando en los profesionales capacitados que lideran, diseñan y ejecutan los proyectos tecnológicos.