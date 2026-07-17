Soja: la segunda mejor cosecha en cinco años aportaría más de US$21.400 millones en exportaciones

Aunque la campaña no alcanzó un récord histórico, la producción de soja dejó resultados que fortalecen las perspectivas del sector agroexportador argentino. Según explicó Luis Machado, la cosecha alcanzó 50,1 millones de toneladas, ubicándose como la segunda mejor de los últimos cinco años, un dato que cobra relevancia porque se logró con una menor superficie sembrada.

El especialista destacó que el desempeño del cultivo tendrá un impacto relevante sobre el ingreso de divisas y las cuentas fiscales. Además, señaló que el complejo sojero continúa siendo uno de los principales generadores de dólares de exportación para la Argentina.

La soja generará más de US$21.000 millones en exportaciones

"A pesar de que no fue una cosecha récord de soja, se cosecharon 50,1 millones de toneladas. Igual se ubica como la segunda de los últimos cinco años".

El especialista remarcó que el impacto económico será incluso mayor al esperado. "Se calcula que el producto de la soja van a ser 19.000 millones de dólares y en exportaciones alcanzarían los 21.400 millones de dólares", precisó.

Además del ingreso de divisas, Luis Machado recordó que la comercialización del complejo sojero también genera recursos fiscales a través de los derechos de exportación. "Obviamente también tiene el tema de las retenciones que tiene la soja. Entonces, bueno, obviamente todo ayuda".

Los productores administran las ventas según el mercado

Durante la entrevista, Machado explicó que una parte importante de los productores no comercializa inmediatamente toda la cosecha, sino que utiliza el silobolsa como una herramienta para administrar sus ventas. "Una parte de los productores generalmente se aguardan en el silobolsa y van dosificando su venta a medida que van encontrando oportunidad de precios y además también cuando tienen que afrontar ciertos gastos".

Según indicó, esta estrategia responde a decisiones comerciales y financieras, permitiendo aprovechar mejores condiciones de mercado y administrar las necesidades de liquidez durante el año.

La tensión internacional vuelve a impulsar el precio de la soja

Respecto del mercado internacional de granos, Machado señaló que el precio de la soja retomó una tendencia alcista en los últimos días, impulsado por la incertidumbre geopolítica. "En los últimos días se está observando nuevamente un aumento", afirmó, al explicar que la evolución del commodity está estrechamente ligada al conflicto en Medio Oriente.

El periodista recordó que los valores habían retrocedido cuando surgieron expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, aunque el recrudecimiento de las hostilidades volvió a presionar las cotizaciones al alza. "Esto obviamente está dependiendo mucho de lo que está pasando en Medio Oriente... Esto es un día a día".

Para Machado, el comportamiento del mercado continuará condicionado por la evolución del escenario internacional, por lo que la volatilidad seguirá siendo uno de los principales factores que determinarán el precio de la soja argentina en las próximas semanas.