Ver a Argentina en la final del Mundial costaría hasta $13.000 dólares por hincha

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 no solo genera expectativa deportiva, sino también un posible impacto económico. Según un informe de Qualy Consultora, alrededor de 4.500 argentinos viajarían exclusivamente para presenciar el partido decisivo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, lo que implicaría un gasto agregado cercano a US$58 millones.

El estudio aclara que la estimación contempla únicamente a los viajeros que decidirían trasladarse para la final y no incluye a los argentinos que ya se encuentran en Estados Unidos siguiendo el torneo. Además, la consultora elaboró distintas proyecciones sobre la presencia de hinchas argentinos en un estadio con capacidad para 82.500 espectadores.

Cuánto gastaría cada hincha argentino para ver la final del Mundial

El informe calcula un gasto promedio de US$13.000 por persona, impulsado principalmente por el elevado precio de las entradas y la fuerte demanda de servicios turísticos de último momento.

El presupuesto se distribuye de la siguiente manera:

• Entradas: US$8.000.

• Pasajes aéreos: US$1.700.

• Alojamiento: US$2.000.

• Alimentación, transporte, seguros y otros consumos: US$1.300.

La escasez de tickets explica buena parte del incremento de los costos. Según Qualy Consultora, las entradas oficiales con precio dinámico parten desde los US$8.000, mientras que en el mercado de reventa pueden superar los US$10.000.

El impacto de la final del Mundial sobre las divisas

Aunque los US$58 millones representan una porción reducida del mercado cambiario argentino, el informe sostiene que reflejan cómo un evento deportivo puede generar una demanda extraordinaria de dólares en pocos días, especialmente en un contexto de crecimiento del turismo emisivo.

La consultora considera que la cifra es conservadora, ya que no incorpora el gasto de quienes ya permanecen en Estados Unidos, ni contempla extensiones de estadía, compras, entretenimiento u otros consumos asociados al viaje.

Además, advierte que el monto final dependerá de variables como la disponibilidad de vuelos, la evolución de los precios de hoteles y pasajes, y la cotización de las entradas en el mercado secundario.

En el escenario más optimista, el número de viajeros adicionales podría acercarse a 5.900 personas, elevando aún más la salida de divisas.

El informe concluye que una eventual final de Argentina volvería a demostrar el fuerte impacto económico que generan los grandes eventos deportivos, capaces de movilizar en pocos días millones de dólares en turismo y consumo internacional.