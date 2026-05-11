Orlando Ferreres: “El año lo calculamos en un aumento del PBI de 2,8% sobre el año 2025”

El economista, Orlando Ferreres, habló con Canal E y analizó las perspectivas de inflación, actividad económica y riesgo país para la Argentina y sostuvo que el IPC de abril se ubicó en torno al 2,6%. Además, alertó sobre la incertidumbre política de cara a las elecciones de 2027 y explicó por qué el riesgo país sigue siendo elevado.

Orlando Ferreres afirmó que, “para el IPC nuestro, que es de acá de Gran Buenos Aires, mostró un aumento del 2,6, o sea mensual, en abril”. Además, detalló cuáles fueron los sectores que más aumentaron durante el mes: “En cuanto a los principales rubros, esparcimiento y transporte y comunicaciones encabezan las subas del mes, registrando alzas de 4,4 y 3,9 respectivamente”.

Qué aumentos se vienen para el mes de mayo

También advirtió que mayo llegará con nuevas presiones inflacionarias por los ajustes tarifarios y subas reguladas. “Mayo viene con ciertos problemas”, señaló. Entre los incrementos previstos, enumeró: “Mayo tenemos el agua que aumenta 3, el gas que aumenta 3%, nafta que aumentaría 5%, salud 3,9 y transporte 5,4”.

Asimismo, Ferreres destacó que en la provincia de Buenos Aires “los colectivos aumentaron 11,2%, son los que no entran a CABA, son 321 líneas”. Sobre el nivel de actividad, explicó que algunos sectores mostraron recuperación en marzo, aunque abril volvió a exhibir señales de debilidad industrial. “Pensamos que en marzo hubo una recuperación, pero en abril se vio un poquito para abajo en la industria sobre todo”, indicó.

Leve suba de la construcción

Según desarrolló, “la construcción también aumentó en el tercer mes del año, 4,7, pero el cemento Portland de abril cayó 13,2% con respecto al mismo mes del año pasado”.

Sin embargo, el entrevistado remarcó el buen desempeño de sectores vinculados a la producción primaria y energía: “En cuanto al agro, a minería, petróleo y todo lo que es extracción de crudo, eso anda muy bien”. En ese contexto, proyectó: “El año lo calculamos en un aumento del PBI de 2,8% para este año 2026 sobre el año 2025”.

Uno de los puntos centrales fue el comportamiento del riesgo país y la incertidumbre política que generan las elecciones presidenciales de 2027. “Acá la clave del riesgo país, por ejemplo, que está alrededor de los 500, 520 puntos, es que está el riesgo kuka, o sea, de que vuelva el populismo a gobernar el país y que empiece a tener déficit fiscal e inflación”, sostuvo.