Monotributo: aumentan los topes de facturación y cambian las escalas de Ganancias tras la actualización por inflación

La publicación del índice de inflación del primer semestre de 2026 activó la actualización de las escalas del monotributo y del Impuesto a las Ganancias. Según explicó la contadora y tributarista Noelia Girardi, estas modificaciones permiten que los contribuyentes puedan facturar más sin cambiar de categoría y, al mismo tiempo, reducen el impacto del impuesto sobre los salarios.

"Dentro de cada categoría se aumentan los umbrales, con lo cual un monotributista puede facturar un poco más estando dentro de la misma categoría". Además, destacó que "también se incrementa el monto de la última categoría, con lo cual también para poder permanecer dentro de este régimen simplificado se incrementan los topes".

Nuevos límites para el monotributo: cuánto se podrá facturar

Noelia Girardi señaló que los nuevos valores se ajustan en el mismo porcentaje que la inflación acumulada del semestre y aclaró que, aunque las tablas oficiales aún no habían sido publicadas, los profesionales ya podían realizar estimaciones con los datos difundidos por el INDEC.

Respecto del límite máximo del régimen simplificado, explicó que "la última categoría, que es la máxima, lo que permite es facturar un monto máximo en los últimos 12 meses de 126 millones de pesos". En términos prácticos, indicó que eso representa un promedio cercano a 10,5 millones de pesos mensuales, aunque aclaró que el control se realiza sobre la facturación acumulada de los últimos doce meses y no sobre cada mes de manera individual.

Asimismo, remarcó que el período de evaluación es móvil y que durante la recategorización del monotributo cada contribuyente deberá revisar la facturación correspondiente a los últimos doce meses para determinar si permanece en su categoría actual o debe realizar un cambio.

Ganancias: cómo cambia el impuesto para los trabajadores

En relación con el Impuesto a las Ganancias, Noelia Girardi explicó que la actualización también alcanza al mínimo no imponible y a las deducciones personales, lo que reduce las retenciones para numerosos trabajadores.

"Una persona que cobra el mismo sueldo que el mes anterior puede no quedar alcanzada por el impuesto o bien sufrir una retención menor". Según detalló, para un trabajador soltero sin hijos, el ingreso mensual estimado que podría percibirse sin sufrir retenciones asciende a 2,6 millones de pesos netos, sujeto a la publicación de las tablas definitivas.

Finalmente, la especialista advirtió sobre la importancia de respetar el límite máximo de facturación. "Si uno supera ese máximo, es que va a quedar excluido". Explicó que, dado que actualmente todas las facturas son electrónicas, el organismo fiscal detecta automáticamente cuando un contribuyente excede los 126 millones de pesos anuales y procede a excluirlo del régimen simplificado.