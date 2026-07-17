Gustavo Neffa explicó por qué las billeteras digitales siguen ganando terreno en Argentina

El economista, Gustavo Neffa, dialogó con Canal E y analizó el crecimiento del uso de las billeteras digitales en Argentina, que ya alcanzan al 79% de los consumidores y se consolidan como una de las principales transformaciones del sistema financiero y de los medios de pago.

Gustavo Neffa explicó que el cambio en los hábitos de pago está directamente relacionado con la practicidad y la seguridad que ofrecen estas plataformas. "Hay dos temas acá. Uno es el de la practicidad y el de la seguridad, obviamente", planteó.

El uso de la billetera física pierde terreno frente a las billeteras digitales

En ese sentido, sostuvo que "cuando uno usa la billetera virtual, prescinde de la billetera física" y agregó: "Hasta uno se siente más cómodo saliendo con el celular que saliendo con la billetera".

Neffa remarcó que el celular pasó a ocupar un lugar central en la vida cotidiana. "Uno podría olvidarse la billetera, pero no podría olvidarse el celular", afirmó, y destacó además que "el teléfono se ha transformado en un medio de pago a través de las fintech de manera muy presente entre nosotros".

Por qué creció el uso de las billeteras virtuales en Argentina

Según detalló, este crecimiento fue impulsado por múltiples herramientas que ofrecen las plataformas financieras. "No solo a través de los QR de los bancos, sino a través de las distintas fintech que han aflorado con, por ejemplo, remuneración en las cajas de ahorro, remuneración de los saldos improductivos, con algunas otras interrelaciones con las criptomonedas, por ejemplo, o con la posibilidad de tener otros beneficios en tema de compras".

Además, el entrevistado destacó que el fenómeno alcanza tanto al sector privado como al público. "Todo lo que son billeteras virtuales han tenido un tremendo impacto, no solo en el sector privado, a través de Modo, por ejemplo, sino también en el sector público".

A su vez, sostuvo que la expansión de los pagos digitales también favorece los objetivos de formalización impulsados por el Gobierno. "El Gobierno quiere incentivar ese medio de pago", aseguró, porque "todas esas transacciones quedan registradas, son transacciones en blanco".