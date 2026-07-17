Diego Raus sobre la Selección y Malvinas: "El fútbol moviliza a toda la sociedad argentina"

El triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra volvió a despertar el debate sobre la soberanía de las Islas Malvinas y la utilización política de los grandes eventos deportivos. Para Diego Raus, el fenómeno responde a la enorme capacidad del fútbol para movilizar a la sociedad. "El fútbol hay que entender que es en la Argentina, en muchos países también, una expresión social absolutamente masiva", afirmó.

El especialista destacó que los partidos de la Selección Argentina trascienden diferencias sociales, generacionales e ideológicas. "Moviliza prácticamente al conjunto de la sociedad argentina", remarcó, y agregó que el fútbol "transversaliza a todos los sectores sociales, no es propiedad de ninguno".

Malvinas reaparece cuando Argentina enfrenta a Inglaterra

Diego Raus consideró que la cuestión Malvinas volvió a instalarse exclusivamente por el contexto deportivo. "La cuestión Malvinas simplemente, yo creo, emergió porque jugamos contra Inglaterra", explicó.

En ese sentido, recordó el peso histórico del Mundial de 1986 y sostuvo que el componente simbólico sigue vigente. "Lo reitero, es una cosa absolutamente direccionada si jugamos con Inglaterra. Si no hubiese sido así, es algo que no aparece prácticamente en una celebración futbolística", aseguró.

Respecto de la decisión de la FIFA de impedir manifestaciones políticas durante el torneo, señaló que el organismo busca evitar conflictos internacionales. Sin embargo, afirmó que "solamente la Argentina desafió esa norma de no hacer expresiones políticas", en referencia a los cánticos y a la bandera de Malvinas exhibida tras el encuentro.

La Selección Argentina busca mantenerse al margen de la política

Consultado sobre la posibilidad de que el plantel participe de los festejos en la Casa Rosada, Diego Raus sostuvo que los futbolistas buscan preservar su independencia. "No quieren verse mezclados en algo de lo que ellos no participan", indicó, al recordar que la mayoría desarrolla su carrera desde hace años en el exterior.

Además, consideró que existe una intención explícita de evitar cualquier identificación partidaria. "También está esa alerta de no ser, como se dice entre comillas, utilizados políticamente", afirmó.

Finalmente, evaluó la estrategia del Gobierno frente a un eventual festejo oficial y concluyó: "Creo que el presidente Milei fue muy astuto en ofrecer la Casa de Gobierno, retirar todo lo que tenga que ver con política en la Casa de Gobierno, porque, en definitiva, si los jugadores aceptan ese ofrecimiento, se produce el link inmediatamente entre gobierno, selección y festejo".