Qué billeteras virtuales ofrecen más rendimiento y cuáles lideran el ranking en mayo

Las billeteras virtuales continúan consolidándose como una de las herramientas preferidas por los argentinos para administrar pesos y generar rendimientos diarios sin inmovilizar el dinero. En un contexto de fuerte competencia entre fintech, bancos digitales y fondos comunes de inversión money market, las plataformas ajustaron nuevamente sus tasas en mayo y reconfiguraron el ranking de las apps que más pagan por los saldos en cuenta.

Según distintos relevamientos financieros privados, las cuentas remuneradas muestran diferencias importantes no sólo en las tasas ofrecidas, sino también en los topes de saldo remunerado, condiciones de acceso y disponibilidad del dinero. Algunas aplicaciones de administración de dinero ofrecen altos rendimientos pero con límites bajos, mientras que otras priorizan una mayor capacidad de depósito aunque con tasas más moderadas.

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Para el analista financiero Salvador Di Stefano, el crecimiento de las billeteras virtuales responde a un cambio profundo en los hábitos de ahorro de los argentinos. “Hoy el usuario busca liquidez inmediata y rendimiento diario. Las fintech entendieron esa necesidad y transformaron a las cuentas remuneradas en una herramienta cotidiana para resguardar pesos”, explicó en recientes análisis sobre el mercado financiero digital.

Billeteras virtuales: pagos con QR

En las últimas semanas, varias plataformas actualizaron sus tasas nominales anuales (TNA), con rendimientos que en algunos casos superan el 25% anual. Entre las más destacadas aparecen Carrefour Banco, Fiwind, Belo y Naranja X, que lideran la pelea por captar ahorristas digitales.

Uno de los aspectos más destacados está centrado en que las billeteras virtuales incorporaron nuevos servicios financieros cómo: compra de dólar MEP, préstamos personales, pagos con QR, inversiones en fondos comunes y programas de beneficio.

Esta nuevo abanico de operaciones financieras amplió el ecosistema digital y fortalece la competencia dentro del sector fintech argentino.

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Las cuentas remuneradas y los fondos money market se posicionan como alternativas atractivas frente al plazo fijo tradicional debido a su liquidez inmediata. El top diez de las billeteras digitales más elegidas.

El ranking de las 10 billeteras virtuales más elegidas en mayo de 2026

De acuerdo con los últimos informes del sector fintech y comparadores de tasas, este es el listado aproximado de las billeteras virtuales y cuentas remuneradas con mejores rendimientos en mayo de 2026:

Carrefour Banco – hasta 30% TNA Fiwind – cerca de 28% TNA Belo – alrededor de 25,5% TNA Naranja X – entre 21% y 25% TNA según modalidad Ualá – cerca de 23% TNA Personal Pay – alrededor de 22% TNA Prex – cerca de 23% TNA variable Mercado Pago – alrededor de 21% TNA Claro Pay – cerca de 22% TNA Galicia Más – alrededor de 20% TNA

El ranking de las 10 billeteras virtuales más elegidas en Argentina

El crecimiento de estas plataformas también responde a la facilidad de uso y a la posibilidad de obtener intereses automáticos sin necesidad de realizar inversiones complejas. En la mayoría de los casos, el dinero genera rendimiento de forma diaria y los intereses se acreditan automáticamente en la cuenta.

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Especialistas del mercado financiero remarcan que, antes de elegir una billetera virtual, los usuarios deben observar no sólo la tasa ofrecida sino también las condiciones de cada plataforma, los límites remunerados y la estabilidad del rendimiento.

PM