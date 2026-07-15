El Gobierno festeja la inflación del 1,9%, pero mira de reojo el escenario para 2027

El Gobierno celebró el 1,9% de inflación registrado en junio y volvió a presentar la desaceleración de los precios como uno de sus principales resultados. El ministro de Economía, Luis Caputo, combinó el anuncio con la compra de US$532 millones por parte del Banco Central y la eliminación de Francia en el Mundial. "Inflación 1,9%, el Central compras récord de 532 millones y baile de España a Francia. ¿Podemos decir que hoy es un buen día?", escribió en sus redes sociales.

El dato mensual quedó por debajo del 2,1% de mayo, pero la canasta básica aumentó un 2,2%. Una familia integrada por cuatro personas necesitó $1.531.473 para no quedar debajo de la línea de pobreza y $689.853 para superar el umbral de indigencia. La canasta volvió así a subir por encima del índice general, mientras la actividad económica continúa sin mostrar un despegue sostenido.

Durante el segundo semestre, el Gobierno intentará sostener su programa de reformas mientras Karina Milei avanza con el armado para la reelección presidencial. Dentro del oficialismo conserva vigencia una definición que Santiago Caputo publicó al comienzo de la gestión: "La campaña son las reformas. Las reformas son la campaña".

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Los gastos fijos aumentaron por encima de los salarios

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que la remuneración mediana de los trabajadores registrados acumuló una suba del 305% entre 2023 y 2026. Durante el mismo período, varios servicios esenciales aumentaron a un ritmo muy superior. El estudio vinculó esa brecha con el crecimiento del endeudamiento de los hogares.

El Gobierno detecta una mejora en la conversación digital tras la salida de Adorni

El transporte concentró las variaciones más elevadas. El boleto de subte acumuló un incremento del 1926%, mientras el colectivo subió un 1450% y el tren, un 977%. Los tres registros superaron ampliamente la evolución de los salarios formales relevada por CEPA.

Los gastos de electricidad, gas y otros combustibles aumentaron, en promedio, un 847%. La nafta acumuló una suba del 631%, más del doble que la remuneración mediana registrada durante esos años. La diferencia entre la evolución salarial y esos gastos fijos aparece en el informe como uno de los factores que impulsaron el endeudamiento.

El segundo semestre será determinante para comprobar si la desaceleración de los precios puede convivir con una recuperación de la actividad. El IPC menor al 2% favoreció al equipo económico, aunque las tarifas, el transporte y los combustibles todavía pesan sobre los ingresos. En junio, la canasta básica aumentó tres décimas por encima del índice general.

Kicillof crece como referencia opositora

Caputo y su equipo consideran que Javier Milei debería asegurar la reelección en primera vuelta, porque un balotaje resultaría riesgoso en un escenario de mayor polarización. En la Casa Rosada vinculan esa preocupación con el interés de Karina Milei por suspender las PASO y evitar una elección adversa dos meses antes de los comicios generales. La negociación para modificar el sistema electoral todavía no reúne los apoyos necesarios.

Kicillof continúa como el principal opositor de Milei para 2027

Un estudio de Casa3, dirigido por Mora Jozami, consultó de manera abierta quién es el principal líder de la oposición. Sin ofrecer opciones a los entrevistados, el relevamiento ubicó a Axel Kicillof en el primer lugar, con un 34% de las respuestas. En enero de 2024, apenas un 6% lo identificaba en ese papel.

Cristina Kirchner también aumentó su nivel de reconocimiento como dirigente opositora. La expresidenta pasó del 6% al 19%, pero quedó 15 puntos por debajo del gobernador bonaerense. Kicillof amplió con fuerza la distancia respecto de la medición realizada al comienzo de la gestión libertaria.

Santilli aún no reúne los votos para suspender las PASO y prepara cambios en áreas ligadas a Santiago Caputo

Sergio Massa, en cambio, cayó del 6% registrado en enero de 2024 a un 2%. Jozami relacionó el retroceso con la derrota electoral. También señaló que su menor exposición pública durante los últimos años lo dejó fuera de la disputa principal por el liderazgo opositor.

El estudio detectó además que un 8% de los consultados identifica espontáneamente al periodismo como un actor opositor. Esa categoría no aparecía entre las respuestas de enero de 2024. "No es novedad que entre los opositores más importantes aparezcan Axel y Cristina. Eso es bueno para el Gobierno: sabe a quién enfrentar", explicó Jozami.

La directora de Casa3 también advirtió que el resultado representa una dificultad para Massa. "Está desdibujado. Estaba al inicio de la gestión y ahora también. Se nota que Massa después de la derrota se apagó", señaló. El exministro quedó relegado frente al crecimiento de Kicillof y a la centralidad que todavía conserva Cristina Kirchner.

Las redes dejaron atrás la épica libertaria

El seguimiento realizado por Monitor Digital, bajo la dirección de Diego Corbalán, registró una caída en el volumen de menciones tanto para el oficialismo como para el peronismo. El principal cambio apareció en las palabras asociadas con La Libertad Avanza. La conversación digital comenzó a concentrarse en la gestión y en los conflictos políticos, en lugar de hacerlo sobre las promesas que acompañaron la campaña de 2023. "Las redes ya no interpelan a los libertarios sobre sus planes de gobierno, sino que evalúan qué hicieron con el poder que consiguieron en 2023", explicó Corbalán. El análisis de julio mostró que los términos vinculados con la administración desplazaron a las palabras propias de la denominada épica libertaria.

Después de semanas, el Gobierno parece haber comenzado a despegarse de Adorni

El episodio protagonizado por Manuel Adorni perjudicó la conversación digital sobre la marca libertaria y favoreció el crecimiento de otros espacios. Según el monitoreo, el PRO aumentó su presencia y mantuvo la valoración positiva de su conversación digital, pese al retroceso general. "La marca libertaria quedó castigada por el episodio Adorni. Alimentó otros espacios", sostuvo Corbalán.

Milei busca instalar su agenda, pero todavía no reúne los votos en el Congreso

La izquierda fue el único sector que aumentó su proporción de menciones positivas. Para Corbalán, ese movimiento representa una dificultad para el peronismo porque una parte de la conversación opositora se desplaza hacia otro espacio. "Eso es una mala noticia para el peronismo, porque ante la suba opositora, la izquierda gana espacio", explicó.

Santilli sumó áreas que estaban vinculadas con Santiago Caputo

El Decreto 581/2026 amplió las atribuciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, sobre el área de telecomunicaciones. La medida trasladó a su estructura organismos que estaban vinculados con funcionarios cercanos a Santiago Caputo.

Santilli pasó a controlar directamente el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). El vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, recibió la conducción política de Arsat y del Correo Oficial. Dentro del oficialismo, la reorganización fue interpretada como un avance del sector de Karina Milei sobre áreas vinculadas con Caputo.

Santilli suma más poder en un posible detrimento de la influencia de Santiago Caputo

El movimiento coincidió con el debut del diputado Sebastián Pareja al frente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. El dirigente cercano a la secretaria general convocó al titular de la SIDE, Cristian Auguadra, para que exponga a fines de agosto sobre el Plan Nacional de Inteligencia. La citación sorprendió a integrantes de la comisión por la escasa actividad que ese cuerpo había tenido durante gobiernos anteriores.

Un legislador de la Bicameral interpretó la convocatoria como un mensaje dirigido a la conducción de la SIDE, según recogió Infobae. "Si hay algo que hacían el kirchnerismo y Cambiemos es dormir esa bicameral. De golpe aparece uno nuevo y cita al titular de la SIDE", señaló. El legislador consideró que la tensión podría enfriarse más adelante, pero remarcó que el llamado tuvo una lectura inmediata dentro del oficialismo.

La reelección de los intendentes divide al peronismo bonaerense

En la provincia de Buenos Aires, la discusión electoral también alcanza a la posibilidad de habilitar nuevas reelecciones para los intendentes. El tratamiento legislativo permanece trabado y una salida mediante una sesión aparece difícil. Los jefes comunales siguen con atención las alternativas que podrían permitirles competir nuevamente.

En La Plata mencionan como posible salida un fallo de la Suprema Corte bonaerense. El Poder Ejecutivo designó a Santiago Pérez Teruel, Lisandro Pellegrini y Lalo Revora como representantes titulares en el Consejo de la Magistratura. El tribunal provincial funciona actualmente con tres integrantes, aunque debería contar con siete.

La posible sucesión de Kicillof también genera movimientos dentro del peronismo bonaerense. Intendentes y dirigentes comenzaron a posicionarse, pero buena parte de la disputa se concentra en debilitar las candidaturas rivales. La difusión de videos relacionados con Martín Insaurralde, por ejemplo, fue celebrada por sectores que buscan afectar a dirigentes cercanos al exintendente de Lomas de Zamora, entre ellos Federico Achával.

El escándalo de Insaurralde se metió de lleno en la interna bonaerense

Un operador histórico del peronismo recordó el nivel de confrontación que alcanzaron otras internas partidarias, según el citado diario. "La última vez que tuvimos una interna bonaerense nos tiramos con 'la morsa' en Canal 13. Nadie quiere que pase esto", advirtió. También sostuvo que una derrota nacional acompañada por la pérdida de la provincia dejaría al partido limitado a la administración de municipios.

Entre los nombres mencionados para una eventual candidatura presidencial aparece también el exgobernador sanjuanino Sergio Uñac. Su nombre todavía circula entre algunos dirigentes, aunque una anécdota relatada por una fuente reflejó su baja exposición nacional. El exmandatario ingresó a cenar en un restaurante de Ezeiza frecuentado por dirigentes peronistas y nadie lo reconoció.

Caputo y su equipo parten de una premisa: Milei debería resolver la elección en primera vuelta. Para sostener ese objetivo, la Casa Rosada necesita que la baja de la inflación alcance a la actividad mientras Kicillof crece como principal referencia opositora.