El Gobierno detecta una mejora en la conversación digital tras la salida de Adorni

El Gobierno registró una leve recuperación en sus mediciones de imagen después de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. Funcionarios con acceso a los relevamientos admiten que todavía es temprano para determinar cuánto influyó la renuncia del exfuncionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Coinciden, de todos modos, en que el cambio ayudó a reducir la presencia del caso en los medios y las redes sociales.

La conversación sobre la administración libertaria dejó de ser mayoritariamente negativa y pasó a mostrar un mayor equilibrio entre opiniones favorables y adversas, según fuentes oficiales citadas por Infobae. En Balcarce 50 aseguran que ese equilibrio no se registraba desde marzo. También advierten que todavía es pronto para saber si se mantendrá en las próximas mediciones.

Los funcionarios atribuyen el movimiento a una combinación de causas. Entre las más mencionadas aparecen la salida de Adorni, el clima social generado por el Mundial 2026 y algunas novedades económicas que el oficialismo considera favorables. También señalan los movimientos en causas que afectan a dirigentes opositores, entre ellas la investigación contra Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El caso Adorni había dominado la agenda digital

El caso que involucró al exjefe de Gabinete permaneció durante 112 días en la conversación pública y acumuló cerca de nueve millones de menciones digitales. Durante ese período, Adorni llegó a concentrar más referencias negativas que el propio Presidente. La preocupación aumentó después de una entrevista televisiva que volvió a colocar la investigación en la agenda.

Milei busca instalar su agenda, pero todavía no reúne los votos en el Congreso

Un relevamiento de AdHoc mostró el alcance del problema. Junio fue el quinto mes consecutivo en el que las publicaciones negativas superaron a las positivas sobre Javier Milei en el ecosistema digital. La consultora registró un promedio de 53% de menciones desfavorables, 38% favorables y 9% neutras.

El mismo informe detectó una caída del 32% en el volumen total de menciones respecto de octubre de 2025. La medición fue realizada el 11 de junio, un día después de la última entrevista televisiva de Adorni, que volvió a colocar el caso en la agenda. A pesar de la menor cantidad de publicaciones, las referencias negativas siguieron superando a las positivas.

Su salida de la Jefatura de Gabinete coincidió con una menor repercusión del caso en los medios y las plataformas digitales. Distintos sectores del Ejecutivo reconocen que el cambio descomprimió la agenda, pero evitan atribuirle por sí solo la mejora observada. En el Gobierno siguen con cautela la evolución de la causa judicial.

El Mundial y la economía también incidieron

En la Casa Rosada también incluyen al Mundial 2026 entre los factores que ayudaron a modificar el humor social desde mediados de junio. En el oficialismo creen que el torneo desplazó parte de la discusión política y redujo la presencia de los temas que habían dominado la agenda oficial. La competencia concluirá durante el próximo fin de semana.

Los funcionarios también mencionan la desaceleración de la inflación, la baja del riesgo país y el acceso a mejores tasas de financiamiento. No difundieron cifras detalladas sobre cuánto aportó cada indicador a las mediciones. La explicación oficial combina esas variables con la salida de Adorni y la menor exposición de su situación judicial.

Milei analiza sumar un blindaje al Indec en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Según los datos que circulan entre funcionarios, Javier Milei se ubicaría cerca de 38 puntos de imagen positiva. Los relevamientos también mostrarían una leve mejora en las expectativas. En la Casa Rosada evitan presentar esos movimientos como una recuperación consolidada.

El relevamiento de AdHoc también midió la conversación digital sobre Patricia Bullrich. La senadora reunió un 43,6% de menciones favorables, apenas por encima de las negativas. Fue la figura que mayor valoración positiva aportó al Poder Ejecutivo durante junio.

Santilli y el regreso de la actividad legislativa

En las filas libertarias sostienen que la llegada de Diego Santilli permitió recuperar la actividad del Gobierno, especialmente la dinámica legislativa. También consideran que el cambio redujo la presencia de la investigación sobre Adorni en la agenda mediática. El reemplazo en la Jefatura de Gabinete aparece así entre los elementos que modificaron la conversación sobre la administración nacional.

En la Casa Rosada evitan adjudicar la mejora a una sola causa. "Sí, lógicamente, descomprimió la agenda, pero es siempre una cuestión multicausal", resumió una fuente oficial sobre la salida de Adorni para Infobae. Por ahora, en el Gobierno hablan de una recuperación leve y de una conversación digital más equilibrada que la registrada desde marzo.