Claudio Fantini sobre un acuerdo entre Estados Unidos e Irán: "Por estos días aparece remotamente lejos esa posibilidad"

El analista internacional, Claudio Fantini, dialogó con Canal E y analizó que la reactivación del conflicto en Medio Oriente volvió a encender las alarmas por el impacto que puede tener sobre la economía global, el precio del petróleo y la estabilidad política de Estados Unidos.

Claudio Fantini sostuvo que, aunque los canales diplomáticos continúan abiertos, las posibilidades de alcanzar un entendimiento son cada vez menores. "Por estos días aparece remotamente lejos esa posibilidad", afirmó, y explicó que "los canales de diálogo siguen abiertos", pero "no ha aparecido ni un atisbo de posibilidad de acuerdo".

Se intensifican los ataques entre Estados Unidos e Irán

Asimismo, describió que, mientras fracasan las negociaciones, el enfrentamiento militar gana protagonismo. "Lo que se ve es la intensificación de los ataques de una parte y de la otra", planteó.

Según detalló Fantini, la ofensiva iraní se concentró especialmente sobre aliados regionales de Estados Unidos. "Los ataques han sido particularmente intensos desde el lado iraní a los países que son aliados árabes de los Estados Unidos, en particular Qatar y también Jordania".

El estrecho de Ormuz y el Mar Rojo vuelven a quedar bajo presión

A esto se suma el recrudecimiento de las tensiones en dos puntos estratégicos para el comercio mundial de petróleo. En este sentido, explicó que "siguió habiendo actividad contra los buques que intentan atravesar el estrecho de Ormuz", donde "está rigiendo una vez más un doble bloqueo, el bloqueo que aplican los iraníes y el bloqueo que suma el lado norteamericano", situación que deriva "en un estrangulamiento total" del tránsito de petróleo.

Además, el entrevistado alertó que el conflicto también alcanza otra vía clave para el transporte marítimo. "También está empezando a ser bloqueado el estrecho que une el Mar Rojo con el Océano Índico", acción impulsada por "las milicias hutíes que responden desde el Yemen al régimen iraní".

Luego, manifestó que el escenario actual acerca nuevamente al mundo a una crisis energética de gran magnitud. "Estamos acercándonos a los que fueron los peores momentos de la crisis energética", advirtió, al señalar el impacto que esto podría tener sobre la economía global.