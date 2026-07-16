Escala la tensión en Medio Oriente: advierten que el conflicto atraviesa su momento más crítico

Para el analista internacional Patricio Giusto, el escenario en Medio Oriente ingresó en una fase de máxima incertidumbre tras la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán. El especialista aseguró que la supuesta tregua nunca logró consolidarse y explicó que las diferencias sobre el control del estrecho de Ormuz terminaron por reactivar el conflicto.

"Ese compás nunca fue real", sostuvo Giusto, al remarcar que el memorándum firmado entre las partes ya presentaba fuertes diferencias de interpretación. Según explicó, Irán retomó los ataques contra buques mercantes al considerar que tenía autoridad para regular el tránsito en Ormuz, mientras que Estados Unidos respondió con nuevas acciones militares. "Estamos en un punto muerto. Diría que estamos en el momento más crítico desde que empezó esta guerra absurda", afirmó.

El petróleo, el primer gran afectado por la escalada del conflicto

El analista señaló que el principal impacto ya se observa en el mercado energético. "Tenemos la mayor distorsión del suministro petrolero de la historia", aseguró, al comparar la situación con las crisis energéticas de la década de 1970. Además, recordó que el estrecho de Ormuz no solo canaliza exportaciones de crudo, sino también el ingreso de alimentos y otros insumos esenciales para los países del Golfo.

Respecto de Argentina, explicó que la producción local de hidrocarburos no enfrenta un impacto directo, aunque advirtió que una fuerte suba del precio internacional del petróleo terminaría afectando la economía doméstica. "Cuando pasa los 100 dólares, nadie se salva, seas productor o no de petróleo", resumió.

Trump enfrenta un escenario cada vez más complejo

Giusto también cuestionó el liderazgo internacional del presidente estadounidense Donald Trump y consideró que sus recientes decisiones reflejan una estrategia errática. "Lo vemos hablando como en el vacío, lo vemos sin saber bien para dónde rumbear", expresó, al mencionar las contradicciones en sus anuncios sobre el comercio marítimo y las dificultades para sostener una política coherente.

En ese contexto, sostuvo que el régimen iraní logró fortalecerse políticamente. "Hasta ahora lograron doblegar en casi cuatro meses militar y diplomáticamente a esa gran potencia y a su aliado Israel", afirmó.

De cara al discurso que Trump tenía previsto brindar, Giusto anticipó un endurecimiento del tono presidencial, aunque reconoció que el mandatario suele modificar sus decisiones de manera imprevisible. "Cada vez que Trump anuncia que le va a hablar a la nación, tiemblan los estadounidenses y tiembla el mundo porque no sabemos con qué va a salir", señaló.

Finalmente, el especialista consideró que el mandatario republicano enfrenta un creciente aislamiento internacional y un posible desgaste interno de cara a las elecciones de medio término. Aun así, estimó que una eventual derrota legislativa tendría un impacto limitado sobre la relación entre Argentina y Estados Unidos, aunque podría reducir la atención de Washington hacia la región mientras intenta resolver los conflictos abiertos en el plano internacional.