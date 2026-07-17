Enrique Hernández analizó el impacto del Mundial en México: "Llegaron 128 mil turistas argentinos en estos primeros seis meses"

El turismo argentino hacia México registró una caída cercana al 10% durante el primer semestre del año, en un período que coincidió con la organización del Mundial 2026 en ese país. Así lo explicó el periodista Enrique Hernández, quien analizó las causas de esa baja y su impacto en los principales destinos turísticos mexicanos.

Según detalló, la contracción resulta especialmente relevante porque Argentina se ubica entre los cuatro países que más turistas envían a México, solo por detrás de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Ese dato, remarcó, refleja tanto el poder adquisitivo de los argentinos como su preferencia histórica por el Caribe mexicano.

Cancún, el destino más golpeado por la caída

Hernández explicó que Cancún concentra aproximadamente el 90% del turismo argentino que llega a México, por lo que la baja general repercutió con especial fuerza en ese destino. Entre los factores que explican esta tendencia mencionó la proliferación de sargazo en las playas, las alertas de seguridad emitidas desde Estados Unidos y la limitada oferta de vuelos directos.

Actualmente, Aeroméxico y Aerolíneas Argentinas son las principales compañías que conectan ambos países, lo que condiciona la cantidad de turistas que pueden trasladarse. Pese a la caída, Hernández remarcó que la zona del Caribe mexicano sigue siendo la que menor presencia de sargazo registra en comparación con otras regiones del país.

Inseguridad y una fuerte caída en Puerto Vallarta

El periodista también señaló que la inseguridad afecta de manera desigual a los distintos destinos turísticos del país. En el caso de Puerto Vallarta, sobre el Océano Pacífico, la llegada de turistas cayó cerca de un 40% tras un hecho de violencia vinculado al narcotráfico ocurrido en febrero en la ciudad de Guadalajara.

Consultado sobre si esa problemática puede atribuirse a la gestión del actual gobierno mexicano, Hernández explicó que se trata de una situación estructural, aunque reconoció una mejora relativa en los indicadores de violencia durante los últimos años, en comparación con los picos históricos registrados en distintas regiones del país.

Los números del turismo argentino durante el Mundial

Según los datos que aportó Hernández, en los primeros seis meses del año llegaron a México 128 mil turistas argentinos, una cifra menor a los 141 mil registrados en el mismo período del año anterior. De ese total, 122 mil eligieron a Cancún como destino principal, lo que confirma el peso de esa región dentro de las preferencias del turismo argentino.

El periodista destacó además que el gobierno mexicano continúa apostando al desarrollo turístico de la zona a través de obras como el Tren Maya, un circuito ferroviario que conecta distintos estados con playas y sitios arqueológicos, y que podría impulsar la llegada de más visitantes en los próximos años.