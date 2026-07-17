Un consultor aeronáutico anticipa que Flybondi no volverá a operar con normalidad

La crisis de Flybondi volvió a instalarse en la agenda pública luego de varios días sin operar vuelos y en medio de versiones sobre un conflicto entre los directivos de la compañía. El consultor aeronáutico Ezequiel Sicardi analizó la situación de la aerolínea y advirtió sobre la falta de respuestas hacia los pasajeros afectados.

Según explicó, el vínculo entre las líneas aéreas low cost y sus clientes se fue debilitando con el correr de los años, a partir de la reducción de oficinas de atención al público y canales de contacto directo. En el caso de Flybondi, sostuvo que esa desconexión se combinó con una gestión comercial deficiente que dejó al pasajero sin herramientas de reclamo.

Vuelos cancelados y pasajes que se siguen vendiendo

Sicardi remarcó que la compañía continuó comercializando pasajes pese a no estar operando con normalidad, lo que generó un fuerte malestar entre los usuarios. "El pasajero queda totalmente a merced de la buena de Dios", sostuvo, al describir la situación de quienes compraron vuelos que luego fueron cancelados sin previo aviso.

El especialista también señaló que la crisis afecta a los propios trabajadores de la empresa. Explicó que Flybondi despidió al 90% de su plantilla de pilotos y que, según indicó, tampoco les pagó los acuerdos de retiro voluntario correspondientes.

Las críticas a la ANAC por la falta de control

Uno de los principales cuestionamientos de Sicardi apuntó al rol del Estado frente a la situación de la aerolínea. Recordó que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) es el organismo responsable de velar por los intereses de los pasajeros y por la seguridad operacional del sistema.

"¿Dónde está el ente regulador que audite y le diga: señores, acá ustedes pueden hacer lo que quieran, pero no dejen en tierra a los pasajeros que confiaron en ustedes?", planteó. Para el consultor, comprar un pasaje implica un contrato de transporte que la compañía está obligada a cumplir, algo que hoy no estaría sucediendo.

Un final anunciado para la aerolínea

Consultado sobre el futuro de la compañía, Sicardi fue categórico al señalar que la deuda acumulada por Flybondi es demasiado grande como para revertir la situación. Incluso mencionó que ya existen pedidos de quiebra en su contra, presentados por proveedores a los que tampoco se les pagó.

"Va a tener un final anunciado Flybondi y no vuelve a volar de manera regular", afirmó, al remarcar que las relaciones entre pasajeros y aerolíneas suelen ser desiguales, pero que en este caso se profundizaron hasta un punto límite.

Cielos abiertos: un acuerdo regional con beneficios para el pasajero

Por otro lado, Sicardi también analizó el reciente memorándum de cielos abiertos firmado entre Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Consideró que se trata de una buena noticia para los pasajeros, ya que habilitaría a las aerolíneas de la región a operar vuelos de cabotaje fuera de su país de origen.

Como ejemplo, explicó que una compañía brasileña como Gol Líneas Aéreas podría operar en el futuro un tramo doméstico dentro de la Argentina, como Mendoza-Buenos Aires, dentro de una ruta internacional más amplia. Según el especialista, ese esquema ampliaría las opciones de vuelos domésticos disponibles para los pasajeros de los cuatro países.