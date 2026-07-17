Tras dos semanas de parálisis, Flybondi volvió a operar en Corrientes pero advierten que la normalización será compleja

El mercado de conectividad aerocomercial de la provincia registró la reanudación parcial de una de sus frecuencias clave, aunque el escenario operativo se mantiene bajo estricta reserva técnica. Luego de quince días de suspensión total de actividades, la aerolínea low cost Flybondi retomó sus operaciones regulares en el aeropuerto internacional Piragine Niveiro con el arribo de un vuelo procedente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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A pesar del restablecimiento del puente aéreo, las autoridades y fuentes técnicas de la terminal aeroportuaria local consultadas por Perfil expresaron su cautela y advirtieron que la firma atraviesa una delicada situación logística.

"Normalizarse le costará mucho con dos aeronaves para todas las escalas, así que irán haciendo los que pueden. Magia no van a poder hacer", explicaron los voceros, quienes confirmaron que una importante cantidad de usuarios correntinos quedaron varados y con pasajes emitidos sin poder viajar durante las dos semanas de parálisis estructural.

De acuerdo con el esquema comercial disponible en la plataforma digital de la empresa, el próximo servicio de Buenos Aires a Corrientes está programado para el domingo, con tarifas base que se ubican en los 72.075 pesos, mientras que los tickets para la semana entrante ya oscilan entre los $106.000 y los $142.000, según la jornada seleccionada.

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Internas corporativas y una flota al borde del colapso

La parálisis de la aerolínea, que se extendió de manera ininterrumpida desde el pasado 2 de julio, provocó más de 125 cancelaciones de vuelos a nivel país.

La crisis de la firma se profundizó debido a la acumulación de deudas y conflictos operativos con proveedores estratégicos de combustible como YPF y con los lessors (las corporaciones internacionales que financian y alquilan los aviones), factores que redujeron la flota activa a una sola unidad, mientras el resto de los aviones permanecían retenidos en talleres del exterior tras auditorías de mantenimiento preventivo.

A través de un comunicado emitido a nivel nacional, la conducción de la aerolínea atribuyó el "impasse técnico" a presuntas maniobras fraudulentas y deficiencias de arrastre perpetradas por la administración saliente. Cabe destacar que la composición accionaria de Flybondi experimentó un cambio drástico en junio de 2025, cuando el paquete mayoritario fue adquirido por el grupo COC Global Enterprise, liderado por el empresario Leonardo Scaturicce.

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La nueva conducción empresaria precisó que se encuentran ejecutando una auditoría integral (due diligence) que culminará el próximo 31 de julio, la cual ya detectó "divergencias sustanciales en la información ofrecida por el antiguo management y la verdadera situación patrimonial de la compañía".

Ante este escenario, la firma anunció un programa de contingencia para la recuperación paulatina de su flota, al tiempo que debió modificar sus parámetros de facturación y comercialización para adecuar la oferta de pasajes a la disponibilidad real de asientos en sus dos únicos aviones operativos.