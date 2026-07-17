El Senado aprobó los pliegos de los fiscales federales de Corrientes y Paso de los Libres

El andamiaje del Poder Judicial de la Nación en el territorio provincial completó un paso decisivo para la cobertura de sus vacantes estratégicas. En el marco de la última sesión ordinaria del primer semestre en la Cámara alta, el Senado de la Nación aprobó este jueves un paquete unificado de 29 pliegos judiciales, consolidando designaciones clave en los Ministerios Públicos fiscales del fuero federal en los distritos de Corrientes y Paso de los Libres.

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Los despachos, que habían sido remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional en mayo de este año, obtuvieron el respaldo mayoritario del pleno parlamentario tras superar la etapa de audiencias públicas.

Con esta votación, Juan Marcelo Burella Acevedo fue ratificado formalmente como nuevo Fiscal Federal de la Unidad Fiscal de Corrientes Capital, mientras que Hugo Daniel Froy asumirá la conducción de la Fiscalía Federal de la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres, un punto fronterizo considerado crítico para la órbita de la seguridad nacional.

La aprobación en bloque de las candidaturas respondió a una negociación política con legisladores dialoguistas y gobernadores aliados, quienes venían reclamando celeridad en la cobertura de juzgados y fiscalías del interior del país para combatir los delitos complejos de competencia federal.

El senador nacional por Corrientes, Eduardo "Peteco" Vischi, destacó la jornada legislativa a la que calificó como "un paso fundamental para profundizar nuestra integración internacional y dotar a la Justicia de las herramientas necesarias para actuar con mayor rapidez y eficacia".

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Discusión por la reforma laboral y aval al juez Pesino

Más allá de los nombramientos de impacto regional, la sesión en el Senado de la Nación adquirió ribetes de alta tensión política al tratarse la continuidad del magistrado Víctor Pesino.

En una votación reñida que arrojó 35 votos a favor y 32 en contra frente al rechazo en bloque del kirchnerismo, el pleno convalidó que el juez permanezca por un período de cinco años más en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, esquivando la jubilación obligatoria al estar próximo a cumplir los 75 años de edad.

El pliego de Pesino se transformó en el eje central del debate ideológico debido a sus fallos precedentes con guiños favorables hacia la reforma laboral impulsada por la administración central.

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La jefa de la bancada libertaria, la senadora Patricia Bullrich, asumió la defensa técnica del magistrado en el recinto y acusó a la oposición de intentar forzar el desplazamiento de las autoridades judiciales en base a sus líneas doctrinarias de jurisprudencia.

"El peronismo busca sacarse de encima al magistrado por haber sostenido la reforma laboral, y hay que recordar que esa reforma fue aprobada por mayoría en ambas Cámaras del Congreso. Los jueces no se sacan por sus fallos", sentenció Patricia Bullrich durante su alocución.

De forma complementaria, el paquete de pliegos aprobados incluyó el nombramiento de Tomás Rodríguez Ponte al frente del estratégico Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, cerrando un esquema de reordenamiento penal de fuerte impacto en los tribunales federales de Buenos Aires y el noreste argentino.