El Gobierno paga el Plus de Refuerzo de $100 mil desde el lunes

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia oficializó el esquema de liquidación de uno de los componentes clave que integran el haber mensual de la administración pública local. El Gobierno de Corrientes efectivizará el pago del Plus de Refuerzo correspondiente al mes de julio entre el lunes 20 y el viernes 24 de la próxima semana, manteniendo el criterio de escalonamiento por terminación de documento de identidad.

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El beneficio de carácter extraordinario representa un desembolso directo de $100 mil de pesos por agente, alcanzando a la totalidad de los trabajadores activos de los tres poderes del Estado, como así también al sector pasivo compuesto por los jubilados y pensionados dependientes del Instituto de Previsión Social (IPS).

Desde la cartera económica provincial recordaron que este beneficio, en articulación con el Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) y el sueldo básico, constituye la estructura del Ingreso Salarial Mensual garantizado que perciben de forma regular las familias estatales.

El detalle del esquema de pagos por terminación de DNI

De acuerdo con el cronograma oficializado por la tesorería de la provincia, la distribución de los fondos se ejecutará de la siguiente manera:

Lunes 20 de julio: percibirán los agentes públicos con Documento Nacional de Identidad ( DNI ) finalizados en 0 y 1 . Este tramo inicial contará con un adelanto de acreditación, estando disponible el saldo a través de las plataformas de homebanking y en la red de cajeros automáticos del Banco de Corrientes SA a partir del sábado 18.

Martes 21 de julio: se acreditarán los fondos para los agentes con documentos terminados en 2 y 3 .

Miércoles 22 de julio: cobrarán aquellos estatales con DNI finalizados en 4 y 5 .

Jueves 23 de julio: percibirán el adicional los agentes con documentos terminados en 6 y 7 .

Viernes 24 de julio: concluirá el esquema de pago con la liquidación a los beneficiarios con DNI que finalicen en 8 y 9.

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Las autoridades de la entidad bancaria provincial ratificaron que el sistema operativo se encuentra adecuado para responder a la demanda de extracción líquida en las terminales automáticas de toda la provincia, garantizando el flujo de caja antes de la liquidación de los haberes principales del mes.