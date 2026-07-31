Preocupación por la llegada de un esquema de jubilaciones privadas: "Cada vez son menos los aportantes al sistema previsional"

El abogado previsional, Christian D´Alessandro, en comunicación con Canal E, advirtió que el sistema jubilatorio argentino atraviesa un proceso de deterioro estructural que, de no revertirse, podría derivar en un esquema de jubilaciones privadas.

“Cada vez son menos los aportantes al sistema previsional, es una preocupación enorme”, afirmó D´Alessandro. Según explicó, “nos encontramos con un desfase entre la cantidad de aportantes y la realidad de un sistema que se sustenta con la solidaridad del trabajador y el jubilado”.

La ausencia del Estado podría derivar en la integración de jubilaciones privadas

Luego, manifestó que el escenario actual responde a un cambio profundo en el rol del Estado. “De persistir esta forma de llevar adelante la administración de un país donde todo se quita del Estado. O sea, nada queda en la administración del Estado, que es una barbaridad desprenderse de las principales obligaciones de un Estado”, sostuvo. Y anticipó: “Esto va a provocar, indefectiblemente, si esto persiste, el advenimiento de un sistema de jubilación privada”.

D´Alessandro remarcó que el problema no se limita al empleo formal. “Están provocando una caída fuerte del empleo”, mientras que existen “muchos aportantes de manera autónoma o monotributista que no tienen ese aporte que se hace un impacto en el sistema previsional fuerte”.

Cómo se compone el financiamiento previsional

Asimismo, explicó que el financiamiento previsional depende principalmente de los aportes de trabajadores y empleadores: “Tenemos, por un lado, en un 60% de ese 100 que entra la recaudación a la seguridad social, en particular las curaciones, un 60% que son aportes y contribuciones”.

El entrevistado precisó que, “los aportes lo aportan los trabajadores. Las contribuciones son las que contribuye el empleador”. Sin embargo, cuestionó que, “una partecita de las contribuciones patronales que iban destinadas al pago de las jubilaciones se desvían a este FAL privado”.

Sobre ese instrumento, explicó: “El FAL es un fondo de asistencia laboral que va a permitir pagar la indemnización de la persona a la que despiden”.