PyMEs en alerta por la caída del consumo y la tensión en la cadena de pagos: "Se ve la fragilidad de la economía"

El consultor PyME, Hernán De La Riva, en diálogo con Canal E, evaluó que las pequeñas y medianas empresas atraviesan un escenario desafiante, marcado por la caída del consumo, cambios en los hábitos de compra y una creciente tensión en la cadena de pagos.

De La Riva sostuvo que el alargamiento de los plazos de pago refleja un problema más profundo. "La verdad que cuando se van estirando los pagos se ve la fragilidad de la economía, la fragilidad de la cadena, porque cuando estiro los pagos es porque no me está dando el resultado del negocio que tengo", planteó.

Cuándo llegan a una situación de crisis las PyMEs

En ese sentido, explicó que muchas compañías optan por postergar decisiones estructurales: "En vez de tomar decisiones de fondo, que es quizás reducir o achicar los gastos o repensar el negocio, voy posdatado esa decisión a la medida que me va habilitando la cadena hasta que me dice que no, y ahí es cuando entramos en crisis".

Además, De La Riva advirtió sobre el efecto multiplicador que esto genera en toda la economía. "Como estamos todos conectados unos con otros, el estirar los pagos hace que se posdaten decisiones que si uno no las toma como empresario, el tiempo las va a terminar tomando", resaltó.

Sobre los rubros con mejor desempeño, evitó realizar generalizaciones y señaló que el panorama depende en gran medida de la ubicación geográfica: "Es un tema geográfico".

El comercio electrónico registra un fuerte crecimiento

Al mismo tiempo, el entrevistado destacó el crecimiento del comercio electrónico. "Está todo lo que es el comercio electrónico, que eso está subiendo, aunque ya no a las velocidades que venían subiendo, pero sigue aumentando la migración del consumidor hacia el comercio electrónico", expresó.

Sin embargo, aclaró que el consumo sigue debilitado: "Hay una retracción general de consumo". También indicó que existen zonas del país con mejores perspectivas vinculadas a determinadas actividades productivas y remarcó: "El promedio no es un buen indicador en estos momentos, hay una situación bastante heterogénea en los distintos rubros".