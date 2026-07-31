Deuda y reservas: Ramiro Tosi aseguró que "el Gobierno casi ya lleva unos 5.000 millones de dólares tomando deuda en el mercado local"

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, dialogó con Canal E y evaluó que la última licitación del Tesoro, la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la evolución del tipo de cambio marcaron la agenda económica de la semana.

Respecto de la licitación de julio, Tosi explicó que el Tesoro enfrentaba vencimientos por “casi 8,5 billones de pesos”, pero “terminó convalidando ofertas de casi 13 billones de pesos”, lo que derivó en “una absorción neta de pesos de algo más de 3 billones de pesos”.

El Banco Central deberá resolver la falta de liquidez en el mercado

Según señaló, ese movimiento dejó al mercado con menor liquidez y provocó una suba en las tasas de corto plazo. “El mercado quedó corto de liquidez”, planteó, aunque estimó que, “en las próximas jornadas eso se irá solucionando a medida que el Banco Central intervenga para de nuevo estabilizar ese colchón de liquidez”.

En paralelo, Tosi destacó el avance del programa financiero oficial para captar dólares en el mercado local y recordó que el objetivo es reunir 6.000 millones de dólares y afirmó que, “el Gobierno casi ya lleva unos 5.000 millones de dólares tomando deuda en el mercado local”.

Qué proyecta el Gobierno con los bonos para el 2029

Sobre el nuevo bono con vencimiento en 2029, sostuvo que el Gobierno busca “estirar lo máximo posible los vencimientos de deuda, tanto en pesos como en dólares”, para evitar una fuerte concentración de pagos durante el próximo proceso electoral.

Además, el entrevistado consideró que, “la percepción o la recepción del mercado ha sido razonablemente buena”, aunque advirtió que el Gobierno debería “aprovechar esta suerte de bonanza financiera de los últimos meses”, ya que “a medida que se acelera el calendario electoral ese apetito puede menguar”.

En relación con la visita de la titular del FMI, señaló que el mensaje fue consistente con las revisiones previas del organismo y explicó que Georgieva “reconoce los logros del Gobierno, pero al mismo tiempo pone esta suerte de luces amarillas en cómo ve la evolución de la economía”, en referencia a “esta economía dual”, donde “3 o 4 sectores de la actividad son los que explican un crecimiento que sigue siendo modesto”.