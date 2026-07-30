La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esquema completo de pagos correspondiente a agosto. El organismo estatal fijó las fechas de cobro para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares y sociales según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

ANSES: el nuevo valor de la PUAM con el aumento previsto para agosto 2026

El calendario previsional contempla una pausa en las acreditaciones bancarias el lunes 17 de agosto. Debido al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, la atención presencial y las liquidaciones en entidades financieras se reanudarán el martes 18 de agosto.

Pensiones No Contributivas

- Los titulares con DNI finalizados en 0 y 1 cobrarán el lunes 10 de agosto.

- Los beneficiarios con DNI terminados en 2 y 3 percibirán sus haberes el martes 11 de agosto.

- Los documentos concluidos en 4 y 5 tendrán la acreditación el miércoles 12 de agosto.

- Los beneficiarios con DNI finalizados en 6 y 7 cobrarán el jueves 13 de agosto.

- Los titulares cuyo DNI concluya en 8 y 9 percibirán el importe correspondiente el viernes 14 de agosto.

Cómo leer el recibo de jubilación de ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

- Los jubilados con DNI finalizado en 0 cobrarán el lunes 10 de agosto.

- Quienes tengan documento terminado en 1 recibirán sus fondos el martes 11 de agosto.

- Los titulares con DNI finalizado en 2 cobrarán el miércoles 12 de agosto.

- Los beneficiarios con DNI terminado en 3 tendrán depositado el haber el jueves 13 de agosto.

- Quienes posean DNI concluido en 4 percibirán el cobro el viernes 14 de agosto.

- Los jubilados con DNI finalizado en 5 cobrarán el martes 18 de agosto.

- Los beneficiarios con DNI terminado en 6 percibirán el pago el miércoles 19 de agosto.

- Quienes tengan DNI finalizado en 7 recibirán su haber el jueves 20 de agosto.

- Los titulares con documento terminado en 8 cobrarán el viernes 21 de agosto.

- Los beneficiarios con DNI concluido en 9 tendrán disponible la acreditación el lunes 24 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

- Los jubilados y pensionados con DNI terminados en 0 y 1 percibirán sus haberes el martes 25 de agosto.

- Quienes posean documentos finalizados en 2 y 3 recibirán la liquidación el miércoles 26 de agosto.

- Los beneficiarios con DNI concluidos en 4 y 5 cobrarán el jueves 27 de agosto.

- Los titulares con DNI terminados en 6 y 7 percibirán el haber el viernes 28 de agosto.

- Quienes tengan documentos finalizados en 8 y 9 tendrán depositados sus fondos el lunes 31 de agosto.

ANSES prorrogó el trámite presencial para cobrar la Asignación por Embarazo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

- Los titulares con DNI finalizado en 0 cobrarán el lunes 10 de agosto.

- Quienes tengan documento terminado en 1 recibirán los fondos el martes 11 de agosto.

- Los beneficiarios con DNI finalizado en 2 percibirán el monto el miércoles 12 de agosto.

- Los titulares con DNI terminado en 3 cobrarán el jueves 13 de agosto.

- Quienes tengan DNI concluido en 4 cobrarán el viernes 14 de agosto.

- Los beneficiarios con DNI terminado en 5 percibirán los haberes el martes 18 de agosto.

- Los titulares con DNI finalizado en 6 tendrán disponible el cobro el miércoles 19 de agosto.

- Quienes posean DNI terminado en 7 recibirán la prestación el jueves 20 de agosto.

- Los beneficiarios con DNI finalizado en 8 cobrarán el viernes 21 de agosto.

- Los titulares con DNI terminado en 9 percibirán el pago el lunes 24 de agosto.

Asignación por Embarazo

- Las titulares con DNI finalizado en 0 cobrarán el lunes 10 de agosto.

- Quienes tengan documento terminado en 1 recibirán los fondos el martes 11 de agosto.

- Las beneficiarias con DNI finalizado en 2 percibirán el pago el miércoles 12 de agosto.

- Las titulares con DNI terminado en 3 cobrarán el jueves 13 de agosto.

- Quienes posean DNI concluido en 4 percibirán los fondos el viernes 14 de agosto.

- Las beneficiarias con DNI terminado en 5 cobrarán el martes 18 de agosto.

- Las titulares con DNI finalizado en 6 recibirán el haber el miércoles 19 de agosto.

- Quienes tengan DNI terminado en 7 cobrarán el jueves 20 de agosto.

- Las beneficiarias con DNI finalizado en 8 percibirán los fondos el viernes 21 de agosto.

-Las titulares con DNI terminado en 9 tendrán la acreditación el lunes 24 de agosto.

Como ver y descargar el recibo de haberes de la jubilación en el celular

Asignación por Prenatal y Maternidad

- Las beneficiarias con DNI finalizados en 0 y 1 cobrarán el lunes 11 de agosto.

- Quienes tengan documentos terminados en 2 y 3 percibirán la prestación el martes 12 de agosto.

- Las titulares con DNI concluidos en 4 y 5 recibirán los fondos el miércoles 13 de agosto.

- Quienes posean DNI finalizados en 6 y 7 cobrarán el jueves 14 de agosto.

- Las beneficiarias con documentos terminados en 8 y 9 percibirán la liquidación el viernes 18 de agosto.

Asignaciones de Pago Único

- Los cobros por Matrimonio, Adopción y Nacimiento correspondientes a la primera quincena se realizarán desde el 11 de agosto hasta el 11 de septiembre para todas las terminaciones de DNI.

- La liquidación de las Asignaciones de Pago Único correspondientes a la segunda quincena se ejecutará entre el 24 de agosto y el 11 de septiembre, sin distinción del número final del DNI del titular.

Alerta por las jubilaciones: se necesitan 34 monotributistas para financiar un haber promedio

Prestación por Desempleo

- Los beneficiarios con DNI finalizados en 0 y 1 cobrarán el lunes 24 de agosto.

- Quienes tengan documentos terminados en 2 y 3 recibirán la acreditación el martes 25 de agosto.

- Los titulares con DNI concluidos en 4 y 5 percibirán los fondos el miércoles 26 de agosto.

Quienes posean DNI finalizados en 6 y 7 cobrarán el jueves 27 de agosto.

- Los beneficiarios con documentos terminados en 8 y 9 percibirán el importe liquidado el viernes 28 de agosto.

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