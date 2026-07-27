El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene disponible la cobertura del 100% en suplementos nutricionales destinada a sus afiliados. La medida permite acceder a este beneficio de salud sin costo para quienes requieran dicha asistencia.

El sistema de turnos programados en agencias de PAMI

La gestión no requiere la presencia exclusiva del titular del beneficio. La institución habilitó a que el trámite pueda ser llevado a cabo tanto por la persona afiliada como por su apoderado o por un familiar.

Documentación requerida para realizar la solicitud

Para poder gestionar la prestación, la persona interesada debe presentar el Documento Nacional de Identidad. A su vez, resulta obligatorio contar con la receta de PAMI emitida por un médico especialista en nutrición o diabetología.

Requisitos para afiliar a nietos mayores con discapacidad en PAMI

Junto con la orden médica, se debe adjuntar el Formulario Dietoterápicos debidamente suscripto por el profesional tratante. Asimismo, si el cuadro clínico del paciente lo amerita, se deberá incluir un estudio de laboratorio con proteinograma adjunto a dicho formulario.

Canales habilitados para la gestión del trámite

El procedimiento puede gestionarse de forma totalmente digital. Se trata de un trámite web que se realiza desde cualquier celular, tablet o computadora.

Respuestas de PAMI ante dudas de registro y seguridad en su plataforma digital

Para quienes prefieran la atención presencial, la gestión sigue disponible en las agencias del organismo. Para este formato de atención, PAMI solicita sacar un turno online de manera previa.

GZ / lr