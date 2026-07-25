Julio Bárbaro: "Los brotes verdes son en la casa de Caputo y Sturzenegger que brota lo que se roban"

El analista político Julio Bárbaro criticó con dureza la gestión del presidente Javier Milei al asegurar que “los brotes verdes son en la casa de Caputo y Sturzenegger que brota lo que se roban”.

Además calificó de “estupidez” lo dicho por el viceministro de Economía, José Luis Daza, sobre que “ya están los brotes verdes” en la economía argentina.

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“Miseria total”

“En la sociedad hay una miseria total. Hay que ver el proceso, no el suceso. En este hoy puede haber todavía encuestadores bien pagos que le den que puede ganar en primera vuelta, dentro de seis meses ni los alcahuetes por plata van a decir semejante bolazo”, agregó en declaraciones a San Luis Streaming difundidas por LS Clipping.

“El hambre crece y el rechazo a Milei va junto al hambre”, enfatizó Bárbaro.

“Me parece que lentamente los argentinos vamos ir formulando una salida que hasta ahora es Axel (Kicillof), pero que si es Axel tiene que ser con humildad, y Axel eso lo tiene. No necesitamos otro Milei, otro idiota como Alberto Fernández porque la mediocridad te da una soberbia que la sabiduría te la saca", consideró el analista.

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"Sturzenegger, Caputo, Milei son delincuentes".

"Ahora vos lo ves al pichón Milei, o esta que hace tortas o los Menem que son una familia de vaciadores de países, son todos saca pechos. Me parece que hay que una construir una alternativa que sea definitivamente madura, y con dos candidatos que se respeten: el de un lado y el del otro", analizó en otra parte de la entrevista.

Y luego insistió: "¿Por qué quieren vender la tierra al extranjero? Porque le pagan más. Nuestra tierra vale dos pesos. Ningún país del mundo vendió la tierra. Son delincuentes, Sturzenegger, Caputo, Milei son delincuentes".

"Él salió al mundo creyendo que lo iba a deslumbrar y ahora se da cuenta que es un cachivache y un papelón", aseveró Bárbaro.