Mundial 2026: investigan presuntas irregularidades en dos partidos de la selección española

El final del Mundial de Fútbol 2026 no terminó con las polémicas como acaba de quedar demostrado por las investigaciones que se están llevando a cabo por dos partidos que jugó la selección de España donde podrían haber ocurrido irregularidades relacionadas con millonarias apuestas deportivas.

Según informa A24, citando a The Athletic, el Group of Copenhagen (una red internacional dedicada a todo lo relacionado con la manipulación de eventos deportivos) pudo identificar 7 casos en la Copa del Mundo que les generaron serias dudas y, por ese motivo, le pidió explicaciones oficiales a la FIFA.

España, campeón de la Copa del Mundo 2026, festejando con el rey

La Selección Española está siendo investigada por dos hechos específicos: una gran cantidad de apuestas realizadas en una conocida plataforma digital diciendo que no derrotaría a Cabo Verde; y la prolongada demora del VAR para decidir la anulación del tanto de Ferrán Torres en el partido contra Arabia Saudita que terminó 4 a 0.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Paranoia o mano negra: las arengas de Messi y Dibu disparan las dudas de los hinchas argentinos

Para el sistema de monitoreo estas situaciones son “alertas amarillas”, dentro de los cuatro niveles existentes: verde, amarilla, naranja y rojo (máxima alerta).

Christian Kalb, excolaborador del Group of Copenhagen, habló con The Athletic y sus palabras fueron reproducidas por A24. El experto aclaró que “hay muchas explicaciones que no implican manipulación”.

Por su parte, la FIFA negó, de manera terminante, cualquier tipo de irregularidad: “No se detectó ninguna actividad de apuestas sospechosa ni indicios de manipulación de partidos relacionados con ningún encuentro”.

La Selección Española festejando frente a Donald Trump

La FIFA presentó su equipo ideal del Mundial 2026

El equipo ideal del Mundial 2026, según la FIFA, está formado por: Vozinha (Cabo Verde); Marc Cucurella (España), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia), Pedro Porro (España); Jude Bellingham (Inglaterra), Rodrigo Hernández (España), Michael Olise (Francia); Kylian Mbappé (Francia), Erling Haaland (Noruega) y Lionel Messi (Argentina).

Lesión de Lisandro Martínez en la final del Mundial 2026

Así, las selecciones con más jugadores en la lista son España y Francia, con 3 integrantes cada una, mientras que Argentina tiene solo 2: Lisandro Martínez y Lionel Messi.

Se reveló por qué Leandro Paredes no fue titular en la final de la Copa del Mundo frente a España

Martínez formó una gran dupla central con Cristian “Cuti” Romero, pero debió irse de la final durante los últimos minutos del primer tiempo por una lesión que sufrió en su pierna derecha. Por su parte, Messi tuvo una actuación extraordinaria con ocho goles y cuatro asistencias.