"El equipo del establishment": qué risa

En una nación que extrañamente celebra la fecha de un golpe de Estado o de una ocupación militar promovida por una dictadura, cómo se iba a privar el Gobierno de decretar un feriado por la derrota en la final del Mundial. Bueno, tuvo que privarse.

Por una ley de agosto de 2002 se conmemora el 24 de marzo como Día Nacional por la Memoria por la Verdad y la Justicia, en homenaje a las víctimas de la dictadura que se inició en esa fecha de 1976. Fue impulsada en los albores del kirchnerismo.

También por ley, en noviembre de 2000 se instauró el 2 de abril como Día del Veterano y de los caídos en Malvinas, durante el gobierno de la Alianza. La fecha de la invasión a las islas. “Invasión” es un término políticamente incorrecto para la (justa) reivindicación argentina, pero aunque nos duela, eso es lo que fue. El feriado había sido instaurado por la dictadura en sus estertores y suprimido durante el gobierno de Raúl Alfonsín, quien por decreto dispuso que se celebrara el 10 de junio, Día de la reafirmación de los derechos argentinos sobre las islas.

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El detrás de escena del plan fallido de Milei para el regreso de la Selección Argentina

Hay detractores y defensores de estas conmemoraciones, inevitablemente. Sabemos que no nos unen, como debería ser el propósito, sino que dividen. Una cuestión abierta.

La noche del domingo, el presidente Javier Milei anunció que dispondría la declaración de un feriado nacional para homenajear a la Selección nacional. En un posteo alambicado, Milei propuso: “Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado (sic) feriado nacional”.

Cuestión desde luego menor si se la compara con la dictadura o Malvinas, aquello que los jugadores y el cuerpo técnico dispusieron fue que a su arribo no hubiera ni fiesta ni feriado. A la hora que esto se escribe se preparaba un recibimiento en el predio de Ezeiza, rodeado de un operativo de seguridad de proporciones. Una bienvenida con menos brillo: Lionel Messi y un puñado de jugadores clave de la Selección (Enzo Fernández, Cuti Romero, Julián Álvarez entre otros) decidieron no venir en este vuelo a la Argentina.

¿Agotamiento físico o error de Scaloni? Por qué falló el plan de Argentina en la final del Mundial 2026

Desarmar los “festejos” oficiales fue otra decisión sensata de los protagonistas. Este grupo tiene dos líderes enormes: Messi y Leonel Scaloni, personalidades admirables, más allá de lo deportivo, que nos reivindican de los agravios en las redes. Ni Messi ni Scaloni disfrazaron su tristeza ni escondieron sus lágrimas por la derrota. El capitán habló de una dolorosa “herida”. El deporte puede ser cruel. El campeón es solo uno. Festejo, no. Sí, agradecimiento.

La Selección campeona en Qatar esquivó la trampa del gobierno de turno y se mezcló con la multitud, los millones que los esperaron en las calles de Buenos Aires, en la concentración más multitudinaria de la historia argentina. Esta selección, subcampeona, con muchos de los mismos protagonistas, soportó el agravio de que la llamaran “el equipo del establishment”. De Infantino y de Trump. Qué risa. Otra vez gambeteó el abrazo del poder.

A los futboleros nos queda el regusto amargo, no de la derrota, sino el que dejó la abrumadora superioridad española, que calladamente intuímos antes del partido. Después de las extraordinarias muestras de fútbol y carácter en la histórica victoria contra Inglaterra y contra Egipto, Argentina, admitámoslo, no estuvo a la altura de la final. ¿Aguantar era la única respuesta posible? ¿No había posibilidad de disputarle a España la tenencia de la pelota? ¿La merma física fue determinante?

Una mesa de técnicos para debatirlo, urgente.

ML