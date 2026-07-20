Todos tienen la misma IA; gana el que tiene criterio

Las empresas siempre se midieron por el tamaño de su dotación, por el presupuesto de marketing o por la cantidad de sucursales de su red. Después se agregó otra variable: ¿puede o no mi empresa tener su propia app? Ahora hay un nuevo termómetro de modernidad y es este: “ya usamos inteligencia artificial”.

El problema es que muchas veces eso significa tres licencias de ChatGPT o Claude, un piloto en un área suelta y una presentación de PowerPoint con el logo de alguna Big Tech. No es estrategia. Es FOMO —Fear Of Missing Out— con factura.

Pasó muy rápido, pero este año la IA dejó de ser un experimento de laboratorio. Ahora es una herramienta que efectivamente se mete en el mail, en el CRM, en la atención al cliente, en la selección de personal, en el pricing, en el credit scoring y en la redacción de contratos. Cada vez que una empresa la usa, deja datos. Y esos datos no se quedan quietos: empiezan a clasificar clientes, a anticipar rotación, a decidir a quién se le ofrece un descuento y a quién se le cierra una puerta.

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Entonces, en este último tiempo, el eje viró un poco. La pregunta que se hacen las PyMEs no es si conviene “implementar IA”. La pregunta es si la organización está o no lista para que esa inteligencia tome decisiones con la basura, los sesgos y las urgencias que la empresa arrastra hace años.

Inteligencia Artificial: ocho de cada diez personas ya la usan, pero el 54% desconfía de la información que produce

Ahí aparece un concepto que suena a jerga de consultora (y lo es) pero, sin embargo, es de las ideas más serias del momento: AI readiness. No es un checklist de herramientas. Es una pregunta de madurez. ¿Tenemos datos confiables? ¿Sabemos para qué queremos la IA y para qué no? ¿En qué momentos el humano supervisa? ¿Hay responsables humanos cuando el modelo se equivoca? ¿El equipo sabe leer una respuesta o solo sabe copiarla y pegarla?

Parecen preguntas que se puede hacer cualquiera. Pero en la adopción descontrolada de la IA, si no se responden bien y no se documentan los procesos, la inteligencia artificial te puede impulsar… pero de forma descontrolada.

Hoy el mercado empuja en otra dirección. Habla de prompts como si el futuro se resolviera con la frase mágica. Cursos de “prompt engineering” en dos horas. Listas de “los 50 prompts que van a transformar tu negocio”. Como si el cuello de botella fuese la redacción de las instrucciones a la máquina y no la propia organización.

La duda como ventaja competitiva en el mundo corporativo

Hablar tanto de prompts y tan poco de alfabetización en IA es una forma elegante de no mirar el problema de fondo. Un buen prompt sin criterio es un atajo hacia una mala decisión con mejor packaging. Un mal prompt con criterio se corrige. Un equipo sin criterio, frente a un modelo que suena seguro, se vuelve peligroso: puede dejar de dudar o, peor, dejar de supervisar. Planteado así, la duda es, cada vez más, una ventaja competitiva.

La IA aprende del pasado. De lo que ya pasó en ventas, en cobranzas, en reclamos, en quién fue “buen cliente” y quién no. Si el pasado de una empresa está lleno de sesgos, de excepciones no documentadas, de planillas sucias y de decisiones a dedo, el modelo no va a inventar un futuro virtuoso. Va a escalar el pasado. Más rápido. Más barato. Con la autoridad falsa de un dashboard.

Eso es lo que muchas compañías todavía no saben: la IA no limpia el negocio. Amplifica lo que el negocio ya es. Si los datos están rotos, el modelo va a predecir mal. Si nadie audita, la predicción se vuelve dogma. Si el incentivo es “mostrar que usamos IA”, se van a automatizar procesos que nadie se animaba a cuestionar.

Hay otra ilusión, más seductora todavía: la de que la ventaja va a estar en tener el mejor modelo. Como si el futuro fuese una carrera de suscripciones. En cinco años —o mucho menos— una gran parte de las empresas va a tener acceso a capacidades de IA parecidas. Modelos potentes, baratos, embebidos en el Excel, en el WhatsApp Business, en el ERP. Cuando la inteligencia se democratice aún más, la diferencia no va a ser quién tiene “más IA”. Va a ser quién tiene mejor criterio para usarla. Y esto va a pasar muy pronto.

Las empresas que van a sacar ventaja son las que se animan a hacer el trabajo aburrido primero: ordenar procesos, limpiar datos, definir roles, capacitar en alfabetización —no solo en prompts—, medir impacto y dejar por escrito qué decisiones nunca se delegan a una máquina.

La IA no va a salvar a la empresa desordenada. Va a hacerla desordenada a la velocidad de la luz.

Si todos vamos a tener acceso a la misma inteligencia, entonces la pregunta de negocio deja de ser tecnológica y pasa a ser casi filosófica, y por eso es más urgente: ¿la diferencia entre las empresas va a ser la tecnología… o el criterio para usarla?