Terminado el Mundial, Milei puso en marcha su plan maestro para conquistar a la Selección, copar el Senado y ser reelecto en 2027

Terminado el Mundial de Fútbol con la derrota de Argentina frente a España, Javier Milei declaró, a través de su cuenta oficial de X, que “en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”. Tras ese guiño cómplice al equipo de Lionel Messi, el mandatario se prepara esta semana para retomar con fuerza su agenda política que incluye las reformas que quiere ver aprobadas en el Senado y su reelección.

Aunque este semestre terminó sin que pudieran tratarse en el Senado muchos temas que había planteado, el Gobierno planea aprovechar, a partir de agosto, terminado el receso legislativo, para avanzar en sus objetivos, tras haber recuperado parte de su imagen e iniciativa gracias a la salida de Manuel Adorni, el exvocero presidencial acusado de presunto enriquecimiento ilícito.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Javier Milei en la Bolsa de Comercio: "Voy a terminar mi mandato y ser reelecto"

Esta nueva etapa del Gobierno se vio potenciada el pasado 9 de Julio en Tucumán, cuando Milei apareció acompañado por su Gabinete y un importante grupo de gobernadores para transmitir un mensaje de fuerza y unidad de cara a las batallas legislativas que les esperan en el Congreso y al famoso operativo reelección.

Javier Milei en Tucumán junto a un grupo de gobernadores dialogistas

La batalla que se viene en el Senado

El Gobierno deberá modificar su sistema de negociaciones con los bloques dialoguistas en el Senado para aprobar, a partir de agosto, las leyes que impulsa Javier Milei. Las principales iniciativas que el Gobierno tiene congeladas son cuatro: reforma electoral, zonas frías, propiedad privada, y reforma del Banco Central.

La Libertad Avanza tiene 21 senadores propios y necesita 16 legisladores más para abrir el recinto y sancionar los proyectos impulsados por la administración de Javier Milei, pero la mitad pertenecen a provincias cuyos gobernadores son peronistas.

Hasta ahora, los libertarios trataron directamente con los gobernadores, pero estos pactos no les permitieron sancionar las iniciativas que les interesan porque muchos senadores son independientes y no responder al poder provincial.

Reforma al Banco Central: qué establecen los seis ejes que presentó Javier Milei

Por esa razón, a partir de las próximas semanas serán fundamental las conversaciones que puedan mantener Diego Santilli, jefe de Gabinete, y Patricia Bullrich, líder del bloque libertario en el Senado, con diferentes legisladores para destrabar la agenda planteada por Milei.

En esta nueva etapa, las negociaciones estarían enfocadas en lograr la aprobación, entre agosto y septiembre, de la reforma laboral, propiedad privada y zonas frías.

Javier Milie y Diego Santilli

El operativo reelección

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, afirmó durante su intervención en la Escuela de Cuadros libertaria, que su “gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027”.

Por otra parte, un colaborador del oficialismo fue todavía más directo y le dijo a la Agencia Noticias Argentinas (NA) que “la única prioridad es la reelección de Milei”.

El pasado 16 de julio, el propio mandatario dejó bien claros sus planes en un fuerte intercambio con un hombre que lo cuestionó mientras hablaba en la Bolsa de Comercio. Enojado, Milei le respondió a su crítico: "Voy a terminar mi mandato, voy a ser reelecto y tener cuatro años más. Y te voy a decir una mala noticia más: estamos sentando las bases para 100 años de liberalismo, por lo tanto si no te gusta andate a Cuba".