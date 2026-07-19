La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 generó una rápida reacción de dirigentes de distintos espacios políticos, que utilizaron las redes sociales para agradecer el desempeño del equipo de Lionel Scaloni y destacar el recorrido realizado durante el torneo.

Al instante, el presidente Javier Milei fue uno de los primeros en expresarse tras el encuentro. De acuerdo a sus redes sociales, agradeció el esfuerzo del plantel y resaltó la entrega de los jugadores durante la final: "¡Muchísimas gracias, jugadores! ¡Hasta el final con las botas puestas! Argentina siempre en la cima", escribió.

Javier Milei agradeció a la Selección argentina por el subcampeonato del Mundial 2026

Al mismo tiempo, la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un mensaje dedicado a la Selección y destacó los valores que, a su juicio, representa el equipo y el orgullo que despertó en todo el país: "¡Gracias, Selección Argentina, por darlo todo por Argentina! Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo: valentía, esfuerzo, astucia y talento. ¡Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos se abrazan bajo la luz azul y blanca!".

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Victoria Villarruel felicitó a la Selección argentina por la final del Mundial 2026

Desde la oposición, el expresidente Mauricio Macri también felicitó al plantel dirigido por Lionel Scaloni y agradeció el camino recorrido en la Copa del Mundo: "Solo gratitud y respeto para un inmenso equipo que lo dio todo. ¡Gracias por ser un ejemplo, en nombre de todos los argentinos! ¡Gracias!", publicó.

Mauricio Macri expresó su gratitud a la Selección argentina

El juego de las diferencias entre Pepe Scaloni y Donald Milei

Las repercusiones también alcanzaron a otros referentes del oficialismo.

A un lado, el asesor presidencial Santiago Caputo compartió un mensaje de apoyo a la Selección tras el subcampeonato: "Aplausos y ovación para la Selección Argentina".

Santiago Caputo destacó el esfuerzo de la Selección argentina

Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también utilizó sus redes sociales para agradecer el esfuerzo del plantel y reconocer la campaña realizada en el Mundial.

Martín Menem se sumó a los mensajes de reconocimiento

Con Malvinas no se juega

La exministra de Seguridad y senadora nacional, Patricia Bullrich, también se sumó a los mensajes de apoyo y destacó especialmente la figura de Lionel Messi y el valor simbólico del equipo para los argentinos: “Te queremos, Capitán. Estamos orgullosos de este equipo y de lo que representan. ¡Gracias, jugadores! En las buenas y en las malas, TODOS JUNTOS. Esta Selección Nacional sigue siendo la mejor de la historia”, escribió.

Patricia Bullrich felicitó a Lionel Messi y a la Selección argentina

Además, las repercusiones llegaron desde distintos sectores de la política argentina. El presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados bonaerense, Cristian Ritondo, destacó la actuación del equipo más allá del resultado y puso el foco en el compromiso mostrado por los jugadores.

Cristian Ritondo destacó la entrega de la Selección argentina

Del mismo modo, la senadora nacional Solana Martínez también dedicó un mensaje al capitán argentino y al plantel, con una breve publicación en redes sociales: “Siempre Messi. Aguante Selección. NUNCA SERÁN COMO NOSOTROS!”.

Solana Martínez acompañó a la Selección argentina

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri agradeció el desempeño del equipo dirigido por Lionel Scaloni y resaltó la entrega durante la Copa del Mundo: “Simplemente gracias a este tremendo equipo. Gracias Selección!!! Gracias por la entrega absoluta. Gracias por ser siempre un ejemplo. Gracias", publicó.

Jorge Macri agradeció a la Selección argentina por la entrega

MV