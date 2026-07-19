Sin palabras y con el corazón roto: la impactante imagen de Messi en la cancha tras la derrota ante España

La imagen de Lionel Messi después de la derrota de la Selección argentina ante España está dando la vuelta al mundo: el número 10 de la Scaloneta cansado, solo, impactado y sin palabras sentado en el césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey tras una histórica final del Mundial 2026.

El golpe al corazón de Messi lo dio Ferran Torres, que marcó el único gol del partido este domingo, en el que la selección de España venció 1-0 a la Argentina.

España ganó el Mundial 2026: Argentina resistió una final adversa que se definió en la prórroga

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El arquero argentino Emiliano Martínez realizó una serie de paradas para negar el gol a España, pero el partido cambió de aspecto en el tiempo añadido de la segunda parte cuando Enzo Fernández fue expulsado por segunda tarjeta amarilla tras una entrada imprudente sobre Pau Cubarsi.

Argentina se quedó con diez jugadores: el patadón de Enzo Fernández que lo dejó expulsado a minutos del alargue ante España

El gol llegó finalmente en los primeros momentos de la segunda parte de la prórroga, cuando el suplente Torres definió con precisión tras un brillante rebote de Nico Williams. La España de Luis de la Fuente solo metió un gol en siete partidos camino a la final, asfixiando a sus rivales con su fluido juego de posesión.

Una multitud estelar de 80.663 personas, entre las que estaba el presidente estadounidense Donald Trump, llenó el MetLife Stadium de East Rutherford para ver si el capitán argentino Messi, podía coronar su brillante carrera con una segunda victoria en un Mundial.

Pero el astro de 39 años —casi con toda seguridad jugando su último partido en un Mundial— quedó irrelevante cuando España tomó el control pronto ante un equipo argentino que cometió una serie de faltas cínicas durante todo el encuentro.