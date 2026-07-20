lunes 20 de julio de 2026
DEPORTES
Regreso de los subcampeones

El vuelo de la Selección hacia la Argentina: Messi y otros jugadores no viajan con la delegación

El capitán se queda en Miami, junto a su compañero de equipo Rodrigo De Paul. Otros miembros del plantel vuelan directo a Europa. Los que regresan a Argentina llegarían después de las 18.

Selección Argentina
España derrotó a la Selección Argentina y no hubo título mundial. | AFP
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En el día después de la derrota en la final ante España, el plantel de la Selección argentina se despide de Nueva York. A la madrugada, la AFA informó en un comunicado que el cuerpo técnico y solo una parte de la delegación regresaría a la Argentina. Entre los que no vuelven estaría Lionel Messi, que volaría directo a Miami.

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LT

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