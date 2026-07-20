El vuelo de la Selección hacia la Argentina: Messi y otros jugadores no viajan con la delegación

En el día después de la derrota en la final ante España, el plantel de la Selección argentina se despide de Nueva York. A la madrugada, la AFA informó en un comunicado que el cuerpo técnico y solo una parte de la delegación regresaría a la Argentina. Entre los que no vuelven estaría Lionel Messi, que volaría directo a Miami.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

LT