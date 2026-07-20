El imperdible mensaje de Di María tras la derrota de Argentina ante España: "La mejor selección de toda la historia de nuestro país"

Ángel Di María compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje de apoyo y agradecimiento a la Selección Argentina luego que el equipo liderado por Lionel Messi cayera derrotado 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026.

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El delantero compartió una foto del equipo y la acompañó del siguiente texto: “Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este mundial. Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos”.

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Para luego agregar: “La mejor selección de toda la historia de nuestro país. 5 finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso. MUCHAS GRACIAS POR TODO. LOS QUIERO MUCHO”.

Luego sumó una foto del equipo de Messi y le sumó la frase: "Simplemente muchas gracias".

Qué dijo Lionel Scaloni tras la derrota de la Selección Argentina frente a España

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio una conferencia de prensa tras la derrota por 1 a 0 ante España y puso en duda su continuidad al frente del equipo liderado por Messi: “Para seguir se necesitan un montón de cosas. Volver a resetearse. Un grupo que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento”.

Y agregó, entre lágrimas: “Tristeza siento ahora; pero principalmente tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón. Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota, y nos acordamos de lo hecho. Dimos todo”.

Lionel Scaloni llorando en la conferencia de prensa tras la derrota frente a España

En ese contexto, confesó: “Lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario”. Para luego sumar: “Nos duele en el alma no haber podido llevar la copa, pero estoy muy orgulloso de todos. No tengo reproche para ninguno. Este entrenador está satisfecho con sus jugadores”.

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Sobre los factores que complicaron a su equipo, el DT remarcó que “tuvimos lesiones en puestos claves que no lo esperábamos y tuvimos que realizar muchos cambios debido a varios obstáculos que se nos presentaron”. Y señaló que “el desgaste ha sido enorme, dieron el último esfuerzo. Nicolás Tagliafico hizo un partidazo, no quería salir”.

Cuando le preguntaron por Messi, Scaloni no ahorró elogios para el capitán: “Leo tiene 39 años, es una cosa increíble. Tenía clarísimo que iba a jugar hasta que él quisiera. Espero que la gente esté orgullosa de él y del equipo. Messi es el mejor futbolista que haya pisado un campo de juego, a mi entender”.

El DT cerró la charla diciendo: “Sólo tengo palabras de agradecimiento para este grupo porque han sido unos guerreros. Estoy en un lugar soñado para todos, le agradezco siempre al Presidente (Claudio “Chiqui”) Tapia la oportunidad”.

HM