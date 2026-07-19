Una persona murió y varias personas sufrieron heridas y debieron ser atendidas de urgencia durante la final entre Argentina y España

Un hombre murió al sufrir un paro cardiorespiratorio durante la final del mundial entre la Selección Argentina, liderada por Lionel Messi, y España; y varias personas debieron ser atendidas por diferentes problemas de salud en distintos sitios donde se colocaron pantallas gigantes para ver la gran final.

La víctima fatal tenía 67 años y se descompensó a las 18.40 en el cruce de las calles Sarandí y Alsina, cerca del Congreso. No pudo ser reanimado por el personal del SAME que acudió al lugar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por otra parte, en Acoyte y Felipe Vallese, barrio de Caballito, un anciano de 88 años sufrió un cuadro cardiorespiratorio, pero reaccionó positivamente a las maniobras de RCP que le realizaron y fue llevado al Hospital Durand.

La Selección Argentina celebró su asado-cábala en la previa a la gran final contra España y grabó el emotivo momento

Además, en la intersección de la avenida Pueyrredón y la calle Paraguay un hombre de 72 años tuvo dificultades respiratorias y dolor precordial, por lo que fue llevado al Hospital Álvarez.

Hinchada argentina en el Obelisco

Qué les pasó a las 5 personas que debieron ser atendidas por el SAME durante la final de Argentina-España

El SAME informó que también debió atender a 5 personas en diferentes lugares de Capital Federal donde se colocaron pantallas gigantes para ver la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España, pero se trató de problemas de salud que no revistieron mayor gravedad:

Entre Roque Sáenz Peña y Lavalle, en inmediaciones del Obelisco porteño, debió ser atendida una joven de 34 años que sufrió escoriaciones en una de sus piernas supuestamente cuando se produjo un tumulto entre la multitud que miraba el partido.

En la misma zona fueron atendidos dos personas más: un joven de 26 años por hipotensión e intoxicación por consumo etílico; y otro joven de 23 años, también afectado por una fuerte intoxicación etílica.

Con Malvinas no se juega

En la intersección de Lavalle y 9 de Julio un hombre de 47 años que miraba el partido desde un sector elevado cayó desde una altura de 4 metros, lo que le provocó una luxofractura en uno de sus pies.

Hinchada argentina en el obelisco

Finalmente, en la calle Carabelas al 273 fue atendido un hombre con lesiones cuyo origen no pudo determinarse.

El SAME remarcó que no hubo emergencias de este tipo en los otros puntos de concentración en los que se ubicaron pantallas gigantes, como Plaza Seeber o Plaza Los Andes.

HM