La Selección Argentina celebró su asado-cábala en la previa a la gran final contra España y grabó el emotivo momento

Se viralizó en las redes sociales un video donde se puede ver el tradicional asado-cábala de la Selección Argentina, en este caso, antes de la gran final que disputará contra España. La grabación, realizada este viernes, comienza con Lautaro Martínez poniéndole música al encuentro, Claudio “Chiqui” Tapia, máximo referente de la AFA, salando la carne (mientras lo chicanean diciendo: “No sabes nada de esto vos”) y el resto del equipo siguiendo el ritual establecido previamente.

Rodrigo de Paul, Lionel Messi y Claudio "Chiqui" Tapia

Las imágenes están acompañadas por la canción “Tierra de Campeones (Pa' los jugadores)” de “La T y la M”, cuya letra comienza diciendo: “Ustedes en la cancha y nosotros en los tablones, dejando la vida por el pueblo y los colores. Esto es Argentina, esto es tierra de campeones, yo le doy la gracia a todos los jugadores, por traer la copa y también por representar, por bancar la parada cuando todo estaba mal".

Para luego sumar: "Eran 10 de arena y 20 de cal, y con mucho huevo nos trajeron el Mundial. Es que, por eso, hoy grito: soy argentino hasta los huesos. Tierra de trabajadores buscando el peso…”.

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El secreto de Messi y el corte final de esta Selección

Mientras tanto, puede verse el asado que se va haciendo detrás del hotel Hilton Hills, con los jugadores dándose el gusto de ir probando diferentes bocados que le acercan los cocineros, liderados por Tapia.

De esta forma, el equipo cumple con uno de sus rituales más importantes horas antes de su último entrenamiento, que será este sábado a las 11:30 horas, en el campo de deportes de los Red Bull NY.

La grabación del asado se volvió tendencia en X con el título “Vamos Argentina”, y recibió toda clase de comentarios alentadores de los fanáticos en la gran previa.

La Selección Argentina usa su camiseta titular ante España

La FIFA anunció que la Selección Argentina usará la camiseta titular en la final del Mundial 2026 junto al short y las medias blancas, como ocurrió en la final de Qatar 2022.

"Dibu" Martínez

Además, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez volverá a ponerse su icónico buzo verde, como en el partido contra los franceses hace tres años y medio, donde brilló a la hora de los penales.

La Selección Argentina enfrenta un problema inesperado que podría favorecer a España

España, por su parte, también hará uso de su indumentaria titular (camiseta roja con short y medias azules). Su arquero, Unai Simón, vestirá totalmente de celeste.