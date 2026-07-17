Mundial 2026: los puntos de encuentro de los argentinos en Nueva York y España para la final

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, los hinchas argentinos comenzaron a organizarse para acompañar a la Selección y preparar posibles festejos en caso de una nueva consagración. Mientras en Nueva York ya existen puntos definidos para los tradicionales banderazos, en España crece la expectativa sobre cómo se desarrollarán las reuniones de argentinos tras los incidentes registrados durante la celebración del pase a la final en Madrid.

En Estados Unidos, los seguidores de la Albiceleste preparan distintas concentraciones en Manhattan para alentar al equipo liderado por Lionel Messi. Esos mismos lugares podrían convertirse luego en escenarios de festejo si Argentina derrota a España y consigue su cuarto título mundial.

Argentinos festejando los triunfos de la Selección Argentina en el fan fest

El cónsul argentino en Nueva York, Gerardo Díaz Bartolomé, aseguró en declaraciones a Radio Mitre que aumentó en los últimos días la cantidad de argentinos reunidos en distintos puntos de la ciudad. “Cada vez tenemos más focos (con banderazos). Estamos argentinizando Nueva York de diversas maneras”, expresó el diplomático.

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Dónde serán los encuentros argentinos en Nueva York

Según informó Minuto Uno, una de las principales concentraciones será este sábado desde las 15 en Central Park, frente al monumento del general José de San Martín. Además, está previsto un segundo banderazo en Times Square, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad y escenario habitual de celebraciones deportivas argentinas, desde las 18.

Otro punto de encuentro será Argentina Way, la calle donde funciona el Consulado General argentino en Nueva York.

Díaz Bartolomé aclaró que estos eventos son convocados por entidades de argentinos residentes en la ciudad y destacó el comportamiento de los hinchas durante el Mundial. “Los banderazos son eventos privados que convocan las entidades de argentinos de acá. Todo lo que ha sido el Mundial ha sido muy ordenado y no hemos tenido episodios”, afirmó.

En caso de triunfo argentino, estos lugares podrían transformarse el domingo en los principales puntos de celebración de los hinchas que acompañaron al equipo durante la competencia.

Times Square, uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York

Qué puede pasar en España con los festejos argentinos

La situación es diferente en España. Aunque no existen convocatorias oficiales para un Fan Fest argentino, distintos grupos de residentes y simpatizantes evalúan concentrarse de manera espontánea en puntos habituales de encuentro como la Puerta del Sol y la Plaza Mayor, en Madrid, y la Plaza de Cataluña y La Rambla, en Barcelona.

Sin embargo, la previa está atravesada por un clima de mayor tensión después de los incidentes ocurridos durante los festejos por la clasificación argentina a la final. En Madrid, un joven ítalo-argentino de 18 años fue apuñalado en la Puerta del Sol y tres personas fueron detenidas en distintos episodios registrados durante la madrugada.

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Ante ese escenario, muchos argentinos que viven en España anticipan que seguirán el partido en sus casas, con familiares o amigos, y que, en caso de una victoria de la Selección, evaluarán salir a festejar. Algunos reconocen que podrían limitar las celebraciones públicas para evitar conflictos con hinchas españoles, especialmente en lugares donde también se espera una fuerte presencia de simpatizantes locales.

Las autoridades españolas mantienen la atención sobre los principales puntos de concentración y preparan operativos especiales de seguridad para la jornada de la final.