Trump elogió a Messi, saludó a Chiqui Tapia y le preguntó a la Selección si está "para repetir" el título

En la antesala de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó este viernes en un encuentro organizado por la FIFA en Nueva York, donde saludó al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, elogió a Lionel Messi y expresó su admiración por el rendimiento de la Selección argentina.

Durante el evento, que reunió a dirigentes de distintas federaciones y autoridades de la FIFA, Trump reveló que siguió la semifinal en la que Argentina derrotó a Inglaterra y destacó una de las acciones del capitán argentino.

Chiqui Tapia se hizo secar la nuca en una entrevista en vivo de Lionel Messi

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"Vi ese pase de Messi. Aunque no sé tanto como la gente de aquí, sí sé algo de fútbol. Estaba bien marcado y, de repente, encontró un espacio por la derecha. Estuvo a milímetros de ser perfecto. Fue brillante", afirmó el mandatario estadounidense al referirse a una de las jugadas del encuentro.

Trump le preguntó a la Selección si puede volver a ser campeona

Además de elogiar al capitán argentino, Trump les preguntó a los integrantes de la delegación albiceleste si estaban "para repetir", en alusión a la posibilidad de conquistar un nuevo título mundial tras la consagración en Qatar 2022.

El encuentro se realizó en la Trump Tower, donde el mandatario recibió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a quien definió como un amigo. También participaron dirigentes de distintas asociaciones nacionales que viajaron a Estados Unidos para presenciar la definición del torneo.

Durante la recepción, Trump saludó personalmente a Tapia en el marco de una fotografía institucional junto a las autoridades presentes.

EE.UU. defendió a los jugadores argentinos por la bandera de Malvinas en el Mundial y habló de la libertad de expresión

El respaldo de un funcionario de Trump por la bandera de Malvinas

Horas antes del evento, otro integrante de la administración estadounidense también se había referido a un tema que involucró a la Selección argentina durante el Mundial.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, defendió el derecho de los futbolistas argentinos a exhibir una bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas" tras la victoria frente a Inglaterra.

El funcionario sostuvo que los jugadores estaban amparados por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión, y aseguró que podían manifestarse libremente mientras se encontraran en territorio estadounidense.

LB/MSS