EE.UU. defendió a los jugadores argentinos por la bandera de Malvinas en el Mundial y habló de la libertad de expresión

El Gobierno de Estados Unidos se pronunció sobre la polémica que generó la exhibición de una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" por parte de jugadores de la Selección argentina tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y funcionario designado por el presidente Donald Trump, aseguró que los futbolistas tienen derecho a expresarse libremente mientras se encuentren en territorio estadounidense.

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Durante una conferencia de prensa realizada este viernes en Nueva York, Giuliani fue consultado por la controversia desatada luego de que Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez celebraran el triunfo con una bandera en apoyo al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.

"Creemos en los derechos de la Primera Enmienda de la Constitución aquí en los Estados Unidos", respondió el funcionario cuando un periodista británico le preguntó si los jugadores argentinos debían ser sancionados por ese gesto. La Primera Enmienda protege, entre otros derechos, la libertad de expresión.

Ante otra consulta sobre si los futbolistas habían actuado de manera incorrecta al realizar esa reivindicación en un partido frente a Inglaterra, Giuliani reiteró su postura: "Los argentinos tienen la libertad de hacer esas declaraciones en los Estados Unidos".

La FIFA abrió una investigación por la bandera de Malvinas

La controversia comenzó tras el encuentro disputado en Atlanta, cuando Lo Celso y Martínez mostraron la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" durante los festejos junto a los hinchas argentinos.

A raíz del episodio, la FIFA inició una investigación para determinar si la acción incumplió el reglamento del organismo, que prohíbe la exhibición de mensajes de carácter político durante las competencias oficiales.

Antes del partido, la ministra de Seguridad de la Argentina, Alejandra Monteoliva, había informado que no se permitiría el ingreso al estadio de banderas, camisetas o carteles con referencias a las Islas Malvinas o a la guerra de 1982.

La reacción del Reino Unido

La imagen de los futbolistas argentinos también generó repercusiones en el Reino Unido. Un portavoz del gobierno británico cuestionó el gesto y sostuvo: "Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Falkland definitivamente sí lo son", utilizando la denominación británica de las islas.

La investigación de la FIFA continuará en los próximos días para determinar si corresponde aplicar alguna sanción por lo ocurrido durante los festejos posteriores al partido entre Argentina e Inglaterra.

LB/MSS