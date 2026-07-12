Tenemos un héroe, se llama Julián

Argentina eligió Kansas Ciy, “Soccer Capital of America”, como sede para su campamento base. Sus habitantes le hacen honor al mote con unas colas kilométricas frente al FanFest, en el icónico Monumento a la Libertad, esperando a que abran las puertas. Por si fuera poco, presumen de haber construido el primer estadio del mundo para el fútbol femenino, el CPKC Stadium de las Kansas City Current.

Llegamos al vibrante estadio de Kansas City, la casa de los Chiefs, el equipo de fútbol americano. El gigante se levanta en medio de la gran llanura junto al Kauffman Stadium, la casa de los Royals, el equipo de béisbol.

Las camisetas de Messi serían 70.000, Argentina-Suiza nos traía el recuerdo del gol de Di María en el 118’, en Brasil 2014. Scaloni repite el equipo. Murat Yakin lo mete a Sow, el del Sevilla, para tener más marca en el medio. A ellos les falta su jugador más desequilibrante, Johan Manzambi, lesionado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Argentina sale con un brazalete negro por la muerte de Rattín, ¡de Rattín! El que en el ‘66 estrujó la bandera inglesa del banderín del córner de Wembley. Salimos pensando en Inglaterra pero enfrente está Suiza, que lo busca a Ndoye para que desborde a Molina. Cuando la toca Leo todo cambia, dos córners en el área suiza. El segundo se lo pone en la cabeza a Alexis Mac Allister, ganando en el primer palo como en todo el torneo, cabecea al segundo y a los diez minutos ya vamos uno a cero.

A Suiza le cuesta mucho proponer, Sow consigue tirar al arco, flojito, a las manos del Dibu. A la Argentina le cuesta tener la pelota, termina siempre en pelotazos para Julián. Lisandro está cerrando todo, pero no llega a cerrar a Embolo y tiene que salir el Dibu. Eso sí, cuando la toca Messi, la pelota levita. Pero la toca poco y el primer tiempo se va en medio de la modorra.

Messi lo deja solo a Nahuelito que la tira a cualquier lado y de contra Embolo se la sirve a Ndoye que tarda mucho y llega Lisando para cerrar otra vez. El partido se abre, ahora prueba Juli y es córner. Suiza merodea el área, la hinchada empieza a saltar al grito de “el que no salta es un inglés”.

Julián Álvarez, por fin Juli, te estábamos esperando, la colgó del ángulo, un golazo de película

Cabecea Embolo, despacito, para que vuele el Dibu. Cabezazo de Ndoye y paradón del Dibu. Zapatazo de Xhaka desde lejos y vuela el Dibu abajo. La hinchada se levanta, ¿vamos a sufrir de nuevo? Y, sí, otra vez Ndoye por la izquierda, pared con Rodríguez para que se meta hasta la cocina, defina cruzado y empate el partido. Se veía venir…

Llegó la hora del VAR, el mexicano llama al árbitro portugués Pinheiro para decirle que no había amarilla para Paredes, que Embolo se había tirado, y Embolo se va expulsado por doble amarilla. Los suizos no lo pueden creer. Nosotros tampoco. Infantino también está pensando en el Argentina-Inglaterra.

Entra Nico por Tagliafico para ganar profundidad por la izquierda. Paredes lo encuentra a Messi que la pica pero Kobel sale bien y se la queda. Centro de Nico y llegada de Mac Allister que se va afuera por poco. Messi se hamaca, izquierda, derecha, y con la mala la tira al lado del palo. Tijera de Licha, taco de Lautaro y parada de Kobel. Ahora solo juega Argentina, pero nos vamos a la prórroga, como en el 2014.

Entra Thiago Almada y prueba a Kobel y después la tira al lateral de la red, no se puede decir que no lo intenta el chico del Atlético de Madrid. Messi se genera un tiro libre, el primero de la noche, a la barrera. Con un cabezazo del Cuti afuera se terminan los primeros quince. Si Suiza es ordenada con 11, imagínese con 10.

Entra el Flaco López por Paredes, que no puede más. Quedan 10. Tome la pastilla. Messi tira y vuela Kobel. Pero el que tiene que tirar es él, la araña Julián Álvarez, por fin Juli, te estábamos esperando, la colgó del ángulo, un golazo de película, ¡tenemos un héroe, se llama Julián!

Todavía quedan cinco para sufrir, agarrala Dibu. Julián es héroe también defendiendo, se la roba a Xhaka y provoca el contraataque definitivo, el del último aliento. Lautaro para Almada, se queda solo frente a Kobel, tapa el uno suizo y le queda a Lautaro Martínez para meter el 3 a 1 y cerrar el partido. Ahora sí, canten muchachos, canten “por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo”.